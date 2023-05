Jedenspeignerin bei Turniersieg im Einsatz

Das neuformierte U17-Frauen-Nationalteam absolvierte kürzlich seine ersten Spiele im Rahmen des UEFA Development-Turniers in Portugal. Und das höchst erfolgreich – einem 3:2 gegen Norwegen zum Auftakt folgte ein 2:0 gegen Schweden, mit dem 1:0 gegen die Gastgeber im letzten Spiel konnte sogar der Turniersieg gefeiert werden.

Mittendrin war die Jedenspeignerin Ronja Leidler, die beim Norwegen-Match von der Bank kam und ihr Debüt feierte (die NÖN berichtete, Anm.), in den anderen zwei Partien spielte sie sogar durch. Leidler sprach von einer „sehr coolen und aufregenden“ Erfahrung, angesichts des intensiven Programms von drei Partien binnen sechs Tagen und weiteren Trainings sei die Reise aber auch anstrengend gewesen.

Dass die flexibel einsetzbare Defensivspielerin dabei in der Rechtsverteidigung und somit nicht unbedingt auf ihrer Stammposition aufgeboten wurde, störte sie nicht weiter: „Ich spiel immer hinten und mir war eigentlich klar, dass ich außen spielen werde, weil ich ja doch eine der Jüngeren bin“.

Von 26. August bis 1. September steht mit einem Doppelländerspiel in Finnland der nächste Lehrgang fürs Team an, im Oktober folgt die erste Runde der EM-Qualifikation. „Schauen wir, ob ich wieder mit dabei bin. Der Trainer war mit mir jedenfalls zufrieden“, so Leidler. Sie ist ab Sommer Teil der ÖFB-Frauenakademie, aus der viele ihrer jetzigen Nationalteam-Mitspielerinnen kommen – ebenso wie die Eckartsauerin Valentina Pötzl, die für das Turnier in Portugal auf der Abrufliste stand. Möglicherweise wächst die Bezirks-Fraktion im U17-Frauen-Team also bald an.