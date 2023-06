ÖFB-Legenden kommen nach Drasenhofen

Ein ordentliches Programm bietet der USC Drasenhofen am kommenden Wochenende im Rahmen des Jubiläumssportfests zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Den Auftakt machen am Freitag (Beginn 18 Uhr) Lauf- und Nordic Walking-Bewerbe, anschließend gibt es eine Siegerehrung inklusive Zelt- und Barbetrieb. Am Samstag erfolgt um 15 Uhr der Ankick in Steinebrunn zum Spiel zwischen der USC-Kampfmannschaft und einem Überraschungsteam, ehe am 18 Uhr das Legendenspiel folgt: Der „USC Drasenhofen & Freunde“ spielen gegen das Team Copa Pele, eine Auswahl ehemaliger ÖFB-Nationalspieler.

Der vorläufige Kader der prominenten Gäste besteht aus Wolfgang Knaller, Roman Kienast, Reinhard Kienast, Joachim Standfest, Gilbert Prilasnig, Andreas Ogris, Michael Hatz, Anton Pfeffer, Roman Wallner, Christopher Drazan, Hannes Reinmayr, Thomas Flögel, Eduard Glieder, Mario Haas und Patrick Wolf. Der Eintritt beträgt 10 Euro (bis 15 Jahre frei), nach dem Spiel gibt es ab 21 Uhr Live-Musik im Festzelt.

Ein Frühschoppen mit Irene Fuhrmann

Am Sonntag startet bereits am 8:30 Uhr die Heilige Messe im Festzelt, eine Stunde später gibt es dann Ehrungen und Ansprachen – inklusive Irene Fuhrmann, der Trainerin des Frauen-Nationalteams, als Ehrengast. Anschließend geht es mit einem Frühschoppen weiter, zudem bestreiten ab 10:30 Uhr die U6-, U7- und U8-Teams des Vereins ein Turnier. Auch eine Hüpfburg und ein Autodrom gibt es am Sonntag.