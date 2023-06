Der Vize-Meister leckt seine Wunden

Der Titel in der 2. Klasse Weinviertel Nord ist vergeben – an den ASV Asparn. Die Truppe von Alexander Schuh krönte ihre Aufholjagd im Frühjahr am Freitag mit einem verdienten 2:1-Erfolg in Altlichtenwarth, ging damit aus eigener Kraft den letzten Schritt und kehrt nach nur einer Saison in die erste Klasse zurück. Das Match von Rivale Hauskirchen, das erst eineinhalb Stunden später begann, war damit unbedeutend, am Ende unterlag der Herbstmeister sogar ein weiteres Mal, Schrattenberg/Herrnbaumgarten stahl mit Erik Lepkas drittem Treffer an diesem Tag in der Nachspielzeit alle Punkte.

Für Sektionsleiter Franz Trötzmüller war die 3:4-Niederlage eine Art Sinnbild für die gesamte Rückrunde: „Man hat einfach gemerkt, dass es nicht rund läuft. Wir haben zwar zum Start gegen Rabensburg gewonnen, sind aber nie in diesen Lauf gekommen.“ Die Niederlage mit den drei Ausschlüssen in Wilfersdorf, die nächste Pleite gleich darauf in Drasenhofen, die Ellbogen-Verletzung von Robert Frühauf – an all das erinnerte sich der Funktionär spontan: „Wenn du geglaubt hast, du kommst in die Höhe, war immer irgendetwas, das dir auf den Kopf stößt. Die Zeit war halt nicht reif, es hat nicht sein wollen. Das muss man so akzeptieren. Wir gratulieren Asparn zum Meistertitel. Wer am Ende ganz oben steht, hat es auch verdient.“

Goalie Bischof und Racik beenden ihre Karrieren

Der Traum, selbst ganz oben zu stehen, lebt in Hauskirchen dennoch weiter. Ab Sommer will der USV einen neuen Anlauf nehmen, die Kaderplanung für dieses Unterfangen ist voll im Gange. Nicht mehr beinhalten werden diese allerdings Torhüter Johann Bischof und Torjäger Andrej Racik, die ihre Karrieren beenden werden, sowie Alen Zukic, der seinen Pass nach Angern legt. Vor allem Ersterer tut weh, sagt Trötzmüller: „Hansi ist ja auch Kapitän gewesen, Motivator und einfach ein Urgestein.“

Bischof wollte schon vor einem Jahr aufhören, nach dem Abstieg aber unbedingt nochmal angreifen und den Titel holen. Bis zum Poysbrunn-Spiel Mitte Mai war der Goalie auch festen Glaubens, man würde es schaffen: „Über das gesamte Frühjahr gesehen hast du es mit so vielen Niederlagen aber eh nicht verdient.“ Nun ist Privates angesagt, Rennradfahren, Laufen oder Karpfenfischen: „Dafür fehlte die letzten Jahre immer die Zeit.“ Trainer oder Funktionär zu werden, kann sich Bischof „eigentlich nicht vorstellen“, als Fan will er aber schon zurück in den Hauki-Park kommen: „Vielleicht kaufe ich mir eine Jahreskarte für die Heimspiele.“

Für Zugänge ist aber auch bereits gesorgt. Der neue Tormann heißt Radek Bula und kommt von Obritz. Dazu sei ein nicht namentlich genannter Mittelfeldmann fix, so Trötzmüller. Ein Stürmer wird noch gesucht.