Hauskirchen feierte den Sieg bis in die Nacht

Vorentscheidung nein, Trend ja – so hatten die beiden Rivalen im Vorfeld auf das direkte Duell zum Start der Rückrunde vorausgeblickt. Nun, der Trend zeigt hinterher in Richtung Hauskirchen. Blau-Weiß gewann den Kracher dank einem späten Treffer von Andrej Racik mit 1:0 und sicherte sich damit fünf Punkte Vorsprung in der Tabelle. Die 90 Minuten waren ausgesprochen heiß, vor allem im Finish kam es immer wieder zu Schimpftiraden und Stoßereien. Schiedsrichter Michael Weber hatte größte Mühe, ohne Rote Karte auszukommen.

Am Ende gingen die Akteure dann aber doch ohne gröbere Vorkommnisse vom Feld, und die Hauskirchener Feierlichkeiten konnten beginnen. Wie im Vorfeld von Trötzmüller vermutet, fielen sie ausgelassen aus. Sie zogen sich zum Teil bis zum Frühschoppen am Sonntagmorgen, das der Sportverein mangels eines Wirtshauses im Ort wöchentlich in der Kantine veranstaltet. Manche der Spieler und Funktionäre, die sich dort trafen, hatten noch nicht einmal geschlafen. Dass es nur ein erster Schritt war und noch lange kein Titel, weiß der Sektionsleiter aber auch: „Wir können uns jetzt einen Ausrutscher leisten, aber es wird schwer genug. Jetzt sind wir mal in Wilfersdorf, nach Asparn müssen wir auch. Wir haben noch einen großen Weg vor uns.“

Der führt den USV nun erst einmal auf Tournee, nach Wilfersdorf warten noch vier (!) weitere Auswärtsspiele. Grund ist, dass Hauskirchen im Herbst mit Drasenhofen und auch mit Kleinhadersdorf tauschte. Damals hatte man fünf Heimspiele am Stück.