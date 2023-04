Kein Trainereffekt bei Nullnummer

Werbung

Wetzelsdorf - Altlichtenwarth 0:0. Nun aber zum Spiel. Die rund 70 Zuschauer am Wetzelsdorfer Sportplatz wurden von Beginn an mit keinem Augenschmaus verwöhnt. Beide Seiten probierten viel, kamen aber eher selten in die gefährliche Zone, was wenig Torraumszenen zur Folge hatte. Meist spielte sich der Ball und das Spielgeschehen zwischen den beiden Strafräumen ab. „Wir haben zwar mehr vom Spiel gehabt, aber Ballbesitz heißt nicht gleich Dominanz“, schilderte Altlichtenwarth-Sektionsleiter Jürgen Roob.

Wetzelsdorf-Obmann Johann Kemminger sah im ersten Durchgang ebenfalls kein tonangebendes Team: „Die erste Halbzeit war ein Hin und Her.“ So sah der Unparteiische keinen Grund für eine Nachspielzeit und bat die beiden Mannschaften pünktlich zum Pausentee.

Die Torhüter verhinderten ein 1:1

Und danach? „Da war nichts, außer ein Mittelfeldgeplänkel“, beschrieb Kemminger den Großteil der zweiten Halbzeit. Dennoch konnten die beiden Mannschaften mehr Chancen kreieren als in Halbzeit eins, sodass Wetzelsdorf und Altlichtenwarth jeweils einem Treffer sehr nahe waren. Dass aus den Toren allerdings nichts wurde, lag an den Herren Michal Küril sowie Lukas Huisbauer. Die Goalies parierten eine super Möglichkeit des jeweiligen Rivalen.

Sonst sollte sich bis zum Abpfiff keine weitere nennenswerte Aktion mehr ergeben. „Die zweite Halbzeit war ein bisschen interessanter“, resümierte der Wetzelsdorfer Obmann. Nach dem Schlusspfiff vertraten die beiden Vereinsvertreter dieselbe Meinung. Ein Spiel auf Augenhöhe ohne zwingenden Tormöglichkeiten endete gerecht torlos und somit mit einer Punkteteilung.

Nun steht für Altlichtenwarth und Neo-Coach Feichtinger in der nächsten Runde ein Heimspiel gegen Rabensburg an. „Zu Hause muss die Hütte brennen“, ist Roob vorfreudig.

Statistik

Wetzelsdorf - Altlichtenwarth 0:0.

Karten: Schwungfeld (72., Gelbe Karte Foul)Paulhart (82., Gelbe Karte Kritik)

Wetzelsdorf: Küril, Strobl, Schwungfeld, Stecher, Schodl (77. Wuchty), Kemminger, Apfelauer, Wuchty, Chromecek, Rath, Horelica

Altlichtenwarth: Orsolic, Handl, Demian, Batinic, Krchnak, Huisbauer, Müller, Pilic, Hadari (57. Loibl), Paulhart, Sirota

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Sükrü Erdemir