Schuh-Elf lässt im Titelrennen Punkte liegen

Wetzelsdorf - Asparn / Zaya 2:2 Nach einem anfänglichen Abtasten waren es die Hausherren, die den ersten Treffer der Partie erzielten. Keeper Michal Küril brachte die Kugel weit auf seinen Kapitän Stefan Kemminger. Der Mittelfeldspieler bediente Patrik Horelica ideal, der das Netz zum ersten Mal zappeln ließ. „Da haben wir schlecht verteidigt“, ärgerte sich Asparn/Zaya-Trainer Alexander Schuh.

Nach einem harten Einsteigen gegen Nico Huber, blies der Unparteiische in die Pfeife und entschied auf Freistoß für Asparn. Schuh war nicht erfreut darüber, dass bei dieser Situation an der Strafraumgrenze kein Strafstoß heraussprang: „Das war ein klarer Elfmeter.“ Wetzelsdorf-Sektionsleiter Bernhard Hornicek sah es zwar nicht so klar, hatte aber eine ähnliche Tendenz: „Den hätte er geben können.“

Spiegelbild zum 2:0

Fast identisch fiel das zweite Tor der Gastgeber. Wieder Küril, wieder Kemminger, wieder Horelica. „Beide Tore waren wunderschön“, war Honricek erfreut. Nach rund einer Stunde nahmen die Gäste das Heft in die Hand und gestalteten immer mehr das Spielgeschehen. Dieses Übergewicht wurde mit dem 2:1 durch Eduard Petrovic belohnt. Der Legionär zog ab und versenkte die Kugel im rechten Eck.

„Danach haben wir auf das 2:2 gedrückt“, kommentierte Schuh, welches kurz vor Schluss fiel. Captain Dennis Dizdarevic wurde von Tomas Popp ideal bedient und tauchte alleine vor Küril auf. Der Offensivspieler blieb cool und egalisierte die Wetzelsdorfer Führung.

„Wir wollten das Ergebnis verwalten, haben dem Gegner aber eine zweite Luft gegeben. Wir nehmen den Punkt gerne mit, obwohl drei schöner gewesen wären“, fasste Wetzelsdorfs Sektionsleiter zusammen. Der ASV Trainer legte die Partie schnell ab und steuerte den Fokus auf nächste Woche gegen Rabensburg: „Wir spielen genauso unser Spiel. Sie müssen sich an uns anpassen.“

Torfolge: 1:0 (18.) Horelica, 2:0 (40.) Horelica, 2:1 (66.) Petrovic, 2:2 (89.) Dizdarevic

Karten: Müller (70., Gelbe Karte Foul), Chromecek (35., Gelbe Karte Foul), Mayerhofer (80., Gelbe Karte Foul), Kemminger (85., Gelbe Karte Foul)Molik (83., Gelbe Karte Foul)

Wetzelsdorf: Mayerhofer Paul (59. Wuchty), Schwungfeld, Apfelauer, Rath, Chromecek (55. Mayerhofer), Stecher, Horelica, Müller, Hromek, Kemminger, Küril

Asparn / Zaya: Bauer, Lackner (64. Pausch), Kauer, Popp, Idinger Raphael, Wittmann, Petrovic, Dizdarevic, Molik, Köppel, Huber

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Kenan Bajric