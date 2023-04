Ein Traum-Freistoß machte den Sack zu

Werbung

Wetzelsdorf - SG Schrattenberg/Herrnbaumgarten 4:1. Wie von der Tarantel gestochen legte die Heimischen los. Weiter Ausschuss von Tormann Michal Küril, Flanke von rechts und in der Mitte köpfte Patrik Horelica schon in Minute zwei die Führung.

Danach nahmen die Gäste das Zepter in die Hand, waren etwas aktiver und hatten auch eine tolle Ausgleichschance. Richard Pilny scheiterte aus kurzer Distanz an Küril. Von Wetzelsdorf kam in dieser Phase wenig, es dauerte bis zur 38. Minute, bis sich das rächen sollte. Bei einem Freistoß stellte Küril wieder das Stoppschild auf, den Nachschuss von Erik Lepka konnte aber auch er nicht mehr parieren. Schrattenberg/Herrnbaumgarten-Coach Markus Wolf war überrascht: „Für uns wieder einmal etwas Neues, nach drei Spielen ohne eigenes Tor.“

Die Freude sollte aber keine 60 Sekunden andauern, denn nach dem Anstoß ging es schon Richtung Schlussmann Tomas Veber. Nach einem Corner war Horelica in der Mitte relativ frei und besorgte - wieder per Kopf - die abermalige Führung.

Das 3:1 als Knackpunkt

Aus der Pause kam Wetzelsdorf wieder besser und mit viel individueller Klasse im Gepäck. Jaroslav Hromek legte sich den Ball ca. 20 Meter vor dem Tor zurecht und zirkelte einen Freistoß genau in den Knick. Für Veber gab's nichts zu halten. „Der hat genau in den Winkel gepasst“, jubelte Wetzelsdorf-Sektionsleiter Bernhard Hornicek. „Mit dem Tor war es dann auch durch“, wusste er. Wolf sah das ähnlich: „Nach dem 3:1 haben wir nicht mehr nachsetzten können. Sie haben es dann clever gespielt.“

So clever, dass Horelica in Minute 64 sogar noch seinen Dreierpack schnüren und damit den Schlusspunkt setzen konnte. „Unser Verhalten in gewissen Situationen ist natürlich auch ein Wahnsinn. Hinten anfällig, vorne keine Tore, in der Mitte zu harmlos. Im Moment bin ich ratlos“, war Wolf gefrustet. Hornicek resümierte: „Erste Hälfte ausgeglichen, die zweite geht dann ganz klar an uns. Der Sieg ist auch in der Höhe völlig in Ordnung.“

Statistik:

Wetzelsdorf - SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten 4:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (2.) Horelica, 1:1 (38.) Lepka, 2:1 (39.) Horelica, 3:1 (50., Freistoß) Hromek, 4:1 (64.) Horelica

Karten: Apfelauer (16., Gelbe Karte Foul)

Wetzelsdorf: Rath (69. Mayerhofer), Strobl (26. Schodl), Apfelauer, Horelica (87. Müller), Hromek, Küril, Stecher, Chromecek, Wuchty Reinhard (HZ. Mayerhofer), Schwungfeld (87. Wuchty), Kemminger

SG Schrattenberg / Herrnbaumgarten: Pilny, Kubalec, Wald (74. Schwalm), Lepka, Koller, Kramer (64. Rossmiller), Porazik, Hapl, Veber, Sobotka (85. Wolf), Haydn

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Marco Obritzberger