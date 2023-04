Piller-Elf zwang Wilfersdorf in die Knie

Wetzelsdorf - Wilfersdorf 3:1 Den besseren Start der erwischte Wetzelsdorf. Die Möglichkeiten von Pascal Schwungfeld und Patrik Horelica verfehlten allerdings ihr Ziel. Diese Fahrlässigkeit wurde prompt bestraft, als Wilfersdorf über die rechte Seite angriff und den Ball scharf in die Mitte brachte. Stefan Kemminger traf den Ball nicht ordentlich, was Fabian Hienert die Chance zur Führung ermöglichte. Der Mittelfeldspieler blieb cool und schob zum 1:0 ein.

Nach einer halben Stunde ereignete sich eine ähnliche Szene auf anderen Seite nur mit dem Unterschied, dass die Hereingabe mit einem sträflichen Handspiel unterbunden wurde. Wetzelsorf-Sektionsleiter Bernhard Hornicek und Wilfersdorf-Trainer Peter Hienert teilten sich eine Meinung: gerechter Strafstoß. Josef Chromecek nutzte diesen um die Führung der Auswärtigen wieder zu egalisieren.

Wetzelsdorf wurde immer stärker

Mit Voranschreiten der Partie sah Hienert aktivere Hausherren. Dies konnte auch Hornicek so unterschreiben: „Nach dem Elfmeter wurden wir immer stärker.“ Wilfersdorf gab sich allerdings nicht kampflos geschlagen und versuchte durch Kontermöglichkeiten zum Erfolg zu kommen. Erfolgreich blieben aber nur mehr die Gastgeber. Erst beförderte Patrik Horelica den Ball zum zweiten Mal in die Maschen, ehe Jaroslav Hromek nur wenige Minuten später den Deckel auf die Partie setzte.

Den Schlusspunkte hatt Dino Cavik am Fuß. Der Mittelfeldakteur lief alleine auf das Wetzeldorfer Tor zu, scheiterte aber am starken Goalie Michal Küril. „Das wäre auch nur mehr Ergebniskosmetik gewesen“, war Coach Hienert ehrlich. Nach dem Schlusspfiff fasste Sektionsleiter Hornicek zusammen: „Das 3:1 geht in Ordnung. Zweite Halbzeit waren wir klar besser.“

Torfolge: 0:1 (9.) Hienert, 1:1 (31., Elfmeter) Chromecek, 2:1 (58.) Horelica, 3:1 (66.) Hromek

Karten: Stecher (52., Gelbe Karte Foul), Wuchty (61., Gelbe Karte Unsportl.), Rath (80., Gelbe Karte Foul)Kramer (56., Gelbe Karte Kritik), Cavkic (83., Gelbe Karte Foul)

Wetzelsdorf: Wuchty Peter (76. Mayerhofer), Hromek, Küril, Kemminger, Wuchty Reinhard (84. Müller), Rath, Schwungfeld, Chromecek, Stecher, Mayerhofer Simon, Horelica

Wilfersdorf: Hienert Fabian (86. Pleil), Bucher, Konecny, Stacher, Cavkic, Bachmayer, Mann, Kandera, Schöller, Ungersböck, Kramer

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy