Wilfersdorf wurde zum Hexenkessel

Wilfersdorf - Hauskirchen 4:3. Die Partie war noch keine drei Minuten alt, als es zum ersten Aufschrei kam. Wilfersdorf-Trainer Peter Hienert sah ein klares Vergehen im Strafraum der Hauskirchner, welches vom Unparteiischen allerdings nicht geahndet wurde. Die Hausherren ließen sich davon allerdings nicht beirren und gingen eine Minute später durch Dino Cavkic aus dem Spiel heraus in Führung.

Tatsächlichen Elfmeteralarm gab es rund 20 Minuten später. „Den hat er glaube ich gegeben, weil er den ersten nicht gegeben hat“, kommentierte Hienert die fragwürdige Entscheidung. Hauskirchen-Sektionsleiter Franz Trötzmüller konnte zu dieser Szene keine Beurteilung abgeben: „Da war ich zu weit weg.“ Ondrej Konecny war das jedoch egal, er brachte seine Farben mit 2:0 in Front. Wilfersdorf also obenauf, Hauskirchen überraschend unter Druck.

Nach dem zweiten Treffer zeigten die Gäste allerdings, dass sie nicht umsonst den Platz an der Sonne inne haben und geigten richtig auf. Erst verkürzte David Frühauf auf 1:2, ehe Kristian Wurst vom Punkt ausglich und Matthias Wetter nur zwei Minuten später die Partie völlig auf den Kopf stellte. „Wenn wir nach dem 2:1 so weiterspielen, erschießen wir sie“, sprach Trötzmüller über das Momentum seiner Mannschaft. „Nach der Halbzeit wollten wir es trocken runterspielen“, fügte der Funktionär hinzu. Dass daraus allerdings nichts wurde, leitete Manuel Kramer ein, der kurz nach dem Pausentee die Hauskirchner Führung zunichte machte.

Hauskirchen beendete die Partie zu acht

Im zweiten Durchgang verteilte der Schiedsrichter eine Gelbe Karte nach der anderen, zwölf sollten es nach dem Schlusspfiff sein. Bitter aus Hauskirchner Sicht war allerdings, dass sich gleich drei Spieler die Ampelkarte holten. Die Karten Nummer 13, 14 und 15 waren also jeweils rot eingefärbt.

Nach einer guten Stunden ging Manuel Körmer nach einem Foul frühzeitig unter die Dusche, ehe in der Schlussphase auch David Frühauf und Andrej Racik des Feldes verwiesen wurden. „Das war ein Kartenspiel. Dreimal Gelb-Rot habe ich noch nie gehört“, fasste Trötzmüller die Ausschlüsse zusammen. Eine Schuld oder den schwarzen Peter will der Sektionsleiter dem Schiedsrichter aber nicht geben: „Wir sind selber schuld. Es war ein kollektives Totalversagen, die Karten sind dann das Tüpfelchen am i.“

Wilfersdorf schlug entscheidend zu

Zwischen den vielen Karten war aber auch noch Zeit für Fußball. Denn in der 71. Spielminute wurde Dino Cavkic zwischen Strafraumlinie und Elfmeterpunkt bedient. Der Mittelfeldspieler bliebt cool und bugsierte den Ball zum Sieg in die Maschen.

Nach dem Schlusspfiff war Wilfersdorf-Coach Hienert überglücklich: „Eigentlich gehören alle ins Team der Runde.“ Beim Tabellenführer war die Stimmung etwas getrübt. „Wenn wir nicht spielen, was wir können, bekommen wir Probleme. Nächste Woche erwarte ich mir eine Reaktion“, hakt Trötzmüller das Spiel ab und Blick bereits Richtung Drasenhofen.

Statistik

Tore: Heim Dino Cavkic (4.), Heim Dino Cavkic (71.), Heim Ondrej Konecny (23.), Heim Manuel Kramer (47.), Gast David Frühauf (27.), Gast Matthias Wetter (38.), Gast Kristian Wurst (36., Elfmeter)

Wilfersdorf: Christian Stacher, Daniel Bachmayer, Jiri Unger, Moritz Ungersböck, Stefan Kramer, Dino Cavkic, Ondrej Konecny, Kevin Habich, Manuel Kramer, Karl Schöller, Christoph Bucher, Josef Schmidt, Daniel Pleil, Andreas Schweinberger, Fabian Hienert, Peter Hienert, Fabian Hienert (75. statt Daniel Bachmayer), Andreas Schweinberger (90. statt Dino Cavkic), Daniel Pleil (92. statt Jiri Unger)

Hauskirchen: Johann Bischof, Marek Ondryas, Philipp Knie, Manuel Körmer, Klaus Huber, Andrej Racik, Robert Frühauf, Matthias Wetter, Kristian Wurst, Alen Zukic, David Frühauf, Julian Trötzmüller, Raphael Denner, Benjamin Mammerler, Nicolas Kutzer, Michael Tillich, Benjamin Mammerler (82. statt Alen Zukic)

Karten: Dino Cavkic (25. Gelb Foul), Christian Stacher (35. Gelb Foul), Moritz Ungersböck (54. Gelb Foul), Jiri Unger (65. Gelb Unsportl.), Stefan Kramer (79. Gelb Foul), Philipp Knie (23. Gelb Foul), Andrej Racik (26. Gelb Unsportl.), Manuel Körmer (31. Gelb Foul), David Frühauf (51. Gelb Foul), Manuel Körmer (62. Gelb-Rot Foul), David Frühauf (91. Gelb-Rot Foul), Andrej Racik (93. Gelb-Rot Unsportl.)