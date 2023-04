Schnittpartie an Dürnkrut/Jedenspeigen

Werbung

Wilfersdorf - SG Dürnkrut/Jedenspeigen 0:2. SG Dürnkrut/Jedenspeigen-Coach Hans Kraus traf den Nagel nach dem Spiel mit seiner Analyse auf den Kopf: „Ein Spiel auf Messers Schneide, unterm Strich war es vielleicht ein bisschen glücklich. Aber auf keinen Fall unverdient.“ Denn beide Teams hatten am Dienstag-Abend ihre Momente, die Gäste nutzten ihre einen Tick besser aus.

Schon vor der Pause standen die Goalies im Mittelpunkt. Auf der einen Seite hielt Christian Stacher gegen Semir Janota, den Rebound hätte der Stürmer besser auf Rene Hering oder Can Alakoyun abgelegt, als es selbst zu versuchen. Sein zweiter Abschluss ging in die Wolken. Auch Stefan Madner lief alleine auf Stacher zu, traf das Tor aber nicht.

Auf der Gegenseite hatte Wilfersdorf bei einer Abseitsentscheidung Pech, als man frühzeitig zurückgepfiffen wurde, obwohl ein zweiter Spieler über den Flügel von hinten kam. Bei einem Freistoß von Dino Cavkic durfte sich dann auch Jakub Elias im Kasten der Kraus-Elf auszeichnen, ebenso nach einem Gestocher, bei dem er irgenwie noch die Füße sortiert bekam.

Kramer-Verletzung brach den Rhythmus

Genau als Wilfersdorf besser ins Spiel zu kommen schien, landete Solo-Spitze Manuel Kramer nach einem Luftzweikampf so unglücklich, dass er sich am Knöchel bediente. „Das war ein bisschen ein Knackpunkt in der Mannschaft und sie sind aufgekommen“, fand FCW-Coach Peter Hienert, der seinen Offensivmann auswechseln musste.

Nach der Pause war das Match dennoch offen, den erlösenden ersten Treffer sollte die Spielgemeinschaft erzielen. Nach einem Eckball auf die kurze Stange war im Strafraum viel los, Alakoyun hielt den Kopf hin und wurde Sekunden später bejubelt. „Sehr unglücklich für uns“, war Hienert geknickt.

Wilfersdorf scheiterte mit Strafstoß an der Stange

Wilfersdorf steckte nicht auf, kam in Minute 70 noch einmal zurück in die Partie und hatte per Elfmeter die Möglichkeit, auf 1:1 zu stellen. Ondrej Konecny zielte allerdings zu genau, die Kugel klatschte an die Stange. Nur wenige AUgenblicke später raschelte es auf der anderen Seite. Rene Hering bekam einen zweiten Ball an der Strafraumgrenze vor die Füße, sein Schuss aufs kurze Eck - möglicherweise noch abgefälscht - erwischte Stacher und Wilfersdorf auf dem falschen Fuß.

Damit war der Deckel drauf. Hienert löste hinten alles auf, packte die Brechstange aus, zu holen gab es aber nichts mehr. „Sie haben das erste Tor gemacht, deshalb war das Momentun auf ihrer Seite“, gestand der Wilfersdorf-Trainer.

Statistik:

Wilfersdorf - SG Dürnkrut / Jedenspeigen 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (57.) Alakoyun, 0:2 (74.) Hering

Karten: Cavkic (79., Gelbe Karte Unsportl.), Ungersböck (67., Gelbe Karte Foul), Bucher (39., Gelbe Karte Unsportl.)Berkovics (82., Gelbe Karte Unsportl.), Hering (79., Gelbe Karte Unsportl.), Valuch (28., Gelbe Karte Foul)

Wilfersdorf: Stacher; Schöller, Bucher, Kevin Habich, Daniel Bachmayer (74. Bulusek); Konecny, Ungersböck (74. Kandera), Seltenhammer, Unger (89. Zegaj); Cavkic; Manuel Krammer (37. Fabian Hienert).

SG Dürnkrut / Jedenspeigen: Elias; Kruder, Knap, Scsepka, Berkovics (90. Gass); Valuch, Rene Hering (90. Michael Reichel); Madner (88. Bernd Kraus), Alakoyun (88. Knopp), Bozek; Janota (88: Stohl).

Wilfersdorf, 45 Zuschauer, Schiedsrichter: Silviu Burcoiu