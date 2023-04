Brüder-Duell fiel ins Wasser

Werbung

Wortwörtlich ins Wasser fiel das Aufeinandertreffen zwischen dem USV Leitzersdorf und Kreuzstetten. Dabei wäre es zu einem interessanten Brüderduell gekommen, hütet doch Tobias Weichselberger das Leitzersdorfer Tor, während sein jüngerer Bruder Tim in der Kreuzstettner Defensive spielt.

Ihre fußballerischen Anfänge machten die beiden Brüder beim SV Leobendorf. Während Tobias im Jahr 2002 das Kicken für sich entdeckte, tat es ihm Tim zwei Jahre später gleich. Für Tobias stand relativ rasch fest, dass ihm die Rolle des Torwarts am meisten Spaß bereitet. Wie viele andere Nachwuchskicker auch, durchlebte Tim wiederum den Weg vom Offensivmann zum Defensivspieler. „Es hat sich früher oder später herausgestellt, dass ich nicht den Torriecher habe, um dauerhaft als Stürmer zu spielen. In der Defensive und als Sechser war ich durch meine Zweikampfstärke und Ausdauer aber umso besser“, so Tim.

In der Unter-17 sowie der Reserve spielten die beiden erstmals regelmäßig gemeinsam in der gleichen Mannschaft. Für die Anweisungen und Kommandos in der Defensive während dieser Zeit war übrigens Tobias zuständig: „Man kann sagen, dass ich damals die Rolle des großen Bruders übernommen habe“, meint er lachend.

Im Jänner 2020 schloss sich Tobias schließlich Kreuzstetten an. Nach einem Corona-bedingten Halbjahr tat sich für den Tormann die Option auf, fortan beim USV den Kasten sauber zu halten. „Rückblickend bin ich sehr glücklich, dass ich mich damals für den Wechsel zum USV entschieden habe. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich aber auch den Kontakt zwischen Kreuzstetten und meinem Bruder hergestellt“, so Tobias. So konnte Kreuzstetten nach seinem Abgang mit Tim einen anderen Weichselberger verpflichten.

Die Eltern hoffen auf ein Unentschieden

Angesprochen auf die Frage, wem Mutter und Vater Weichselberger die Daumen im Brüderduell drücken, gibt sich Tobias überfragt: „Das ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke, dass ein Unentschieden unseren Eltern entgegenkommen würde.“

Durch die neue Ligaeinteilung im vergangenen Sommer sind die beiden nicht nur Brüder und ehemalige Teamkollegen, sondern auch Gegner. Laut Tobias hält sich die Rivalität aber in Grenzen: „Dadurch, dass wir keine direkten Tabellennachbarn sind, ist das sportliche Verhältnis zwischen uns beiden relativ ruhig.“

Tim möchte Tobias hingegen schon ein hartes Bruder-Duell bescheren: „Ich denke, dass wir in der Vergangenheit bereits gezeigt haben, dass wir gegen Titelfavoriten wie Langenzersdorf punkten können. Gegen die Leitzersdorfer ist sicherlich etwas drinnen.“ Der Termin für das Nachtragsspiel wurde übrigens mittlerweile fixiert, Anpfiff ist am 27. Mai um 16.30 Uhr!