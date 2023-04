Der Gaweinstaler Titeltraum scheint geplatzt

Vor dem samstägigen direkten Duell hatten Langenzersdorf und Gaweinstal jeweils noch einen Nachtrag zu absolvieren. Die unter Zugzwang stehende Pasching-Elf konnte am Dienstag in Hohenruppersdorf einen furiosen 8:1-Sieg feiern, und das, obwohl mit Sascha Roch, Julian Kretschmer (beide verletzt), Jiri Velecky und Michael Wimmer (beide gesperrt) fast die komplette Stamm-Offensive fehlte. Langenzersdorf lag in einem hochklassigen Spiel gegen Groß-Schweinbarth, nach einem Grassl-Blackout und einem Elfmeter, schon 0:2 zurück, ehe Topscorer Dennis Ilic doppelt zuschlug – einmal durch eine direkte Ecke. „Wir haben Moral bewiesen, uns den Sieg durch die mangelnde Effizienz aber selbst genommen“, resümierte der Sportliche Leiter Manuel Hofstätter.

Ebenfalls noch vor dem Sechs-Punkte-Spiel in Gaweinstal patzte mit Leitzersdorf ein dritter Titelkandidat, in Ulrichskirchen setzte es am Freitag ein 1:2. Verteidiger Franz Robl erzielte ausgerechnet am Tag vor seiner Hochzeit in der Nachspielzeit das Siegestor und ließ die SGU jubeln. Bitter: Dominic Weisi und Keeper Tobias Weichselberger wurden – für Leitzersdorf-Coach Daniel Zöhrer zu Unrecht – vom Platz gestellt und müssen gegen Sulz zuschauen, Alexander Zotter ist angeschlagen.

Zwei Ilic-Treffer machten den Unterschied

Das direkte Duell zwischen Gaweinstal und Langenzersdorf am Samstag wurde dann zur großen Show von Dennis Ilic. Ihn und seine Teamkollegen hatte Gaweinstal vor der Pause weitgehend im Griff, Tor sollte den Gastgebern aber auch keines gelingen. In Minute 37 tauchte Ilic aber plötzlich allein vor Gaweinstal-Keeper und Ex-Langenzersdorfer Christopher Effenberger auf und lupfte den Ball zum 0:1 ins Netz. Auch nach Wiederanpfiff blieb Gaweinstal erfolglos, während Ilic unter Mithilfe von Effenberger mit seiner zweiten Chance das 2:0 machte und Lorenz Hafner das 3:0 drauflegte.

Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl trauerte den vergebenen Chancen vor der Pause nach, er ist sicher: „Wir werden bis zur letzten Partie alles geben, aber den Titel werden sich Langenzersdorf und Leitzersdorf ausmachen.“ Hofstätter lobte nach dem Gaweinstal-Spiel vor allem die Defensive, allgemein sei man „gut drauf“. Er schwärmt: „Wenn wir und Leitzersdorf alles gewinnen, gibt es ein Endspiel“. Am letzten Spieltag trifft man nämlich direkt aufeinander.

Langenzersdorf ist nach Verlustpunkten nun die alleinige Nummer eins

Der SVLE liegt nun sechs Zähler vor Gaweinstal und sieben vor Leitzersdorf, das aber zwei Spiele weniger hat – macht nach Verlustpunkten einen Zähler Abstand zum Ersten. Während Langenzersdorf bis zum möglichen Endspiel nur mehr auf Gegner außerhalb der Top-fünf trifft, hat Leitzersdorf noch die harten Brocken Gaweinstal und Groß-Schweinbarth vor sich. Zunächst hofft Coach Zöhrer aber auf sechs Punkte gegen Schrick und Sulz.