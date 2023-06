Rapid-Legenden begeisterten beim USV Sulz

Juxturnier der ortsansässigen Vereine, zwei Jugendmatches, die offizielle Einweihung der neuen Flutlichanlage und als Höhepunkt das Spiel der USV Sulz Legenden gegen die Rapid Legenden. Der Zeitplan war straff, der Sportplatz prall gefüllt.

Beim Legendenspiel fanden sich schließlich knapp 500 Zuschauer auf der Obersulzer Sportanlage ein, um Erwin „Jimmy“ Hoffer, Jürgen Patocka, Rene Wagner und einigen weiteren Rapid-Legenden auf die Beine zu schauen. Die ließen sich mit dem ersten Treffer ein wenig Zeit - auch, weil Christian Schuckert im Sulz-Tor bravourös hielt. Zur Pause stand es dann schon 5:0, vor allem Muhammet Akagündüz hatte sichtlich Freude am Jux-Kick. Der 45-Jährige steuerte gleich die ersten beiden Treffer bei.

Am Ende setzten sich die Rapid-Legenden mit 8:3 durch, für die Sulzer trafen die eingewechselten Christian Mihalovics (2) und Ricardo Anger. Der frühere Kapitän Matthias Maier wurde - an diesem Abend passend - zu Beginn der Rapid-Viertelstunde ausgewechselt und verabschiedet. Er beendet seine Karriere nach über 350 Einsätzen und 25.000 Einsatzminuten in der Kampfmannschaft. Rapid-Stimme Andy Marek führte durch die Veranstaltung, nach dem Spiel ließen die USV-Kicker und Gäste den Abend mit „Austrobockerl“ ausklingen, der bis in die frühen Morgenstunden mit seiner Gitarre begeisterte.

