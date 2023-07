Neuer Einser für Kreuzstetten

Groß war der Ärger beim FC Kreuzstetten, als der Wechsel von Markus Tischler nach Stetten bekannt wurde – der Keeper soll eigentlich schon für die kommende Saison beim Team von Markus Stroschneider zugesagt haben. Dementsprechend musste man sich ungeplant auf Tormannsuche machen, diese wurde jetzt erfolgreich beendet: David Albic kommt und soll als Einser in die kommende Saison gehen. In der abgelaufenen Saison bestritt dieser in Spillern zwei Testspiele in der Kampfmannschaft und zwei in der Reserve, er spielte in der Region auch in Ebenthal, Matzen, Gänserndorf-Süd und Strasshof teils für die „Erste“, teils in der Reserve.

Weitere Zugänge dürften laut Stroschneider kommende Woche fixiert werden. Probleme gibt es noch wegen Stephan Koudela, der ja vom aufgelösten ESV Krems kam – und nun wieder vorerst dorthin muss, da die Wachauer heuer wieder am Spielbetrieb teilnehmen. „Da verlangen sie jetzt Geld, der neue Vorstand kennt scheinbar die Abkommen des alten nicht“, ärgerte sich Stroschneider, der sich aber zuversichtlich zeigte: „Wir sind auf dem Weg zur Lösung“.

Mubarek Garba und Lukas Leicht wechseln nach Gaweinstal

Bezirksrivale Gaweinstal konnte wiederum mit zwei Spielern der aufgelösten Pellendorf-Mannschaft die ersten Zugänge präsentieren: Mubarek Garba und Lukas Leicht kommen zum Team von Patrick Pasching. Zudem befindet man sich mit einem Ersatz für den zu Markgrafneusiedl gewechselten Philipp Haller in weit fortgeschrittenen Gesprächen.