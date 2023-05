Spielabbruch nach Kopfstoß und Fußtritt

Die Partie zwischen Würnitz und Groß-Schweinbarth begann ursprünglich fair und ruhig. Nach dem frühen 0:1 durch Manuel Loibl glich Antonin Cech aus, ehe Tobias Kiss auf 1:2 stellte. Die Heimischen warfen daher in der Schlussphase alles nach vorne und brachten auch Offensivmann Mert Agac in die Partie.

Nach etwa 85 Minuten versuchten die Gäste, Zeit von der Uhr zu nehmen, nachdem der Ball ins Out gegangen war. „Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Zeitspiel ist ein Teil des Fußballs“, meinte Würnitz-Obmann Gernot Stöcklmayer. Agac dürfte dafür aber wenig Verständnis gehabt haben und soll SVG-Keeper Kevin Knürzinger, der sich vorm Abschlag viel Zeit ließ, mit einem Kopfstoß attackiert und anschließend auf ihn eingetreten haben. Es folgte eine Rudelbildung, Agac war nicht zu beruhigen und soll, nachdem ihn Schiedsrichter Oguz Koc Rot zeigte, auch noch den Unparteiischen weggestoßen haben, woraufhin die Partie endgültig abgebrochen wurde.

Danach spielten sich laut Groß-Schweinbarth-Sektionsleiter Lukas Widhalm Szenen ab, die nach einem Sieg eher unüblich sind: „Wir haben kurz gefeiert und wollten dann schnell weg. Aber der Schiedsrichter hat sich eine Stunde im Kammerl eingesperrt und ist dann gegangen, wir haben auch keinen Bericht unterschrieben.“ Über die Aktion selbst konnte der Funktionär nur den Kopf schütteln: „Würnitz kann da am wenigsten dafür, sowas kann in jedem Verein passieren und damit hat niemand gerechnet. Aber so einen Spieler musst du eigentlich raushauen, sowas hat nichts am Platz verloren und der gehört eigentlich ein Jahr gesperrt.“ Ob die Partie 2:1 oder 3:0 gewertet wird, ist dem Funktionär egal: „Wir wollen nur keine Geldstrafe wegen Ordnerversagen.“

Agac beendet seine Fußball-Karriere

Stöcklmayer dagegen rechnet mit einem 0:3 am grünen Tisch, was er besonders bitter findet, „weil die Partie in der Schlussphase nochmal spannend geworden ist“. Die mutmaßliche Tätlichkeit seines Spielers ist für ihn unfassbar: „Ich bin sprachlos. Dieses Verhalten ist nicht entschuldbar, ich verurteile dies aufs Härteste. Es ist sehr schade, dass nun die ganze Mannschaft die Folgen tragen muss.“

Agac hat sich inzwischen beim gesamten Würnitzer Vorstand und seinen Mannschaftskollegen entschuldigt. Als Konsequenz seines Handelns beendet er zudem seine Fußball-Karriere.