Ein Sieg der Effizienz im Sechspunktespiel

Gaweinstal - Langenzersdorf 0:3. Nach dem 8:1-Schützenfest in Hohenruppersdorf ging das Team von Patrick Pasching mit breiter Brust ins Spitzenspiel, während Langenzersdorf durch das 2:2 gegen Groß-Schweinbarth bereits unter der Woche Punkte liegen ließ. In Durchgang eins fokussierte sich der SVLE auf einen disziplinierten Abwehrauftritt, Gaweinstal strahlte dennoch vor allem durch Standards Gefahr aus. Für USV-Obmann Andreas Fleckl hätten sogar „ein, zwei Chancen drinnen sein müssen“, Gäste-Keeper Andreas Grassl war das eine oder andere Mal gefordert.

Es sollte aber kurz vor der Pause anders kommen: In Minute 37 spielte Langenzersdorf seine erste gute Offensivaktion, einen Konter, perfekt fertig und nach einem Pass von Fabio Slama stellte Dennis Ilic per Lupfer über Keeper Christopher Effenberger zum 0:1. „Sonst hatten wir den Ilic eigentlich im Griff“, meinte Fleckl, der eine mögliche Abseitsstellung beim Tor erkannte. Nach Wiederanpfiff sah Langenzersdorfs Sportlicher Leiter Manuel Hofstätter zunächst ein nicht gegebenes, klares Rotfoul an Klaus Klune, der einen Ellbogen ins Gesicht bekommen haben soll. Für ihn agierte Gaweinstal nun vor allem mit weiten Bällen, ohne viel Gefahr auszustrahlen.

Vier Langenzersdorfer Chancen, drei Tore

Die Gäste waren vorm Tor dagegen eiskalt, auch durch Mithilfe von Effenberger erhöhte Ilic mit der zweiten guten Chance auf 0:2. „Wir haben alles probiert, aber dann war es eigentlich gelaufen. Wir haben dann auch keine Hunderter mehr rausgespielt“, gab Fleckl zu, einzige Ausnahme war ein Freistoß an die Stange.

Die Gäste spielten dann eine 4-gegen-2-Konterchance nicht erfolgreich fertig, die laut Hofstätter vierte Chance seines Teams vollendete Lorenz Hafner aber zum 0:3-Endstand. „Bei einem 0:3 ist die Niederlage verdient, aber wir hatten Chancen auf eine 2:0-Führung“, haderte Fleckl. Hofstätter war erleichtert: „Wir sind froh dass es so ausgegangen ist. Gaweinstal hat alles probiert, aber wir haben es gut verteidigt“.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Gaweinstal - Langenzersdorf 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (37.) Ilic, 0:2 (65.) Ilic, 0:3 (91.) Hafner

Karten: Wimmer (46., Gelbe Karte Unsportl.), Groschopf (76., Gelbe Karte Foul), Haller (71., Gelbe Karte Foul), Strauby (14., Gelbe Karte Foul), Effenberger (89., Gelbe Karte Kritik)Neubauer (67., Gelbe Karte Kritik), Wilfinger (89., Gelbe Karte Unsportl.), Zukaj (81., Gelbe Karte Foul), Jany (58., Gelbe Karte Foul), Jusits (42., Gelbe Karte Foul)

Gaweinstal: Wimmer, Velecky, Belaska, Narciso De Lima, Strauby (68. Madhuber), Ciganek, Groschopf, Effenberger, Dubec, Roch, Haller

Langenzersdorf: Hafner (92. Seipl), Grassl, Jany, Ilic, Slama (68. Wilfinger), Klune, König, Jusits, Dohnal, Alispahic (HZ. Zukaj), Kraus (68. Voith)

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy