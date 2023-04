Gleich zweimal abgesagt

Werbung

Der samstägige Schneefall in niederen Lagen überraschte auch den SV Groß-Schweinbarth, der seine Partie gegen Hohenruppersdorf aufgrund der Platzverhältnisse präventiv auf Ostermontag verschob.

Kurios: Auch dieser Termin hielt nicht, diesmal lag es aber nicht an den Platzverhältnissen. SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm klärte auf: „Das war ein großes Missverständnis. Viele Spieler hätten am Montag keine Zeit gehabt“. Auch sein Hohenruppersdorfer Amtskollege Johannes Kohl berichtete, dass seinem Team einige Spieler gefehlt hätten. Geeinigt hätte man sich nun auf den 8. Juni um 17 Uhr, also kurz vor der letzten regulären Runde.

Vielleicht auch an Christi Himmelfahrt

Allerdings dürfte der Fronleichnamstermin dem Verband zu spät sein. Kohl zufolge scheint eine weitere Verschiebung wahrscheinlich: „Vielleicht spielen wir schon zu Christi Himmelfahrt, vielleicht auch an einem Sonntag, wenn beide am Freitag spielen. Verstehen tu‘ ich das Ganze aber nicht wirklich, weil es bei uns eh um nichts mehr geht“.

Für den SVG geht es am Freitag zum – nach Verlustpunkten gerechnet zwölf Zähler entfernten – Spitzenreiter, Widhalm zeigt sich optimistisch: „Wir wollen es ihnen so schwierig wie möglich machen, mit einer Leistung wie in Gaweinstal können wir sicher was mitnehmen“. Die nächste Chance auf den ersten Heimsieg dürfte man dann am 22. April gegen Stetten haben.