Wieder in der zweiten Hälfte eingebrochen

Groß-Schweinbarth - Hohenruppersdorf 5:0. Alles andere als ein Groß-Schweinbarther Derbysieg gegen den abgeschlagenen Letzten Hohenruppersdorf wäre eine ordentliche Überraschung gewesen. Allerdings verlief Durchgang eins durchaus ausgeglichen und chancenarm. „Wir haben nicht gut losgelegt und mit angezogener Handbremse gespielt. Da haben wir uns auch an den Gegner angepasst“, meinte SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm, dessen Team mit Adrian Kral und Nikola Gagic zwei wichtige Offensivspieler fehlten.

Sein Hohenruppersdorfer Amtskollege Johannes Kohl meinte: „Es war sicher nicht ihre stärkste Partie, aber wir hatten sogar ein bisschen mehr vorm Spiel“. Wie auch Kohl eingestand, blieben die Gäste offensiv allerdings harmlos, während Raphael Marko Groß-Schweinbarth früh per Abstauber in Führung brachte. Mit dem 1:0 ging es auch in die Kabinen. „Der Edin (Kesinovic, Trainer, Anm.) hat die Burschen in der Pause ein bisschen aufgerüttelt, dann war’s besser“, so Widhalm. Durch einen Kopfball von Daniel Hofer nach einer Flanke von Karl Geritzer fiel rasch die 2:0-Vorentscheidung, die Gäste hielten nun nämlich nicht mehr mit.

Joker Rainer Holzapfel traf doppelt

Der SVG ließ eine Chance nach der anderen liegen, nach einer schönen Kombination versenkte Hofer den Ball aus spitzem Winkel in Minute 67 dann zum 3:0 im Netz. Für die Schlussviertelstunde war bei Groß-Schweinbarth auch Rainer Holzapfel in der Partie, der zweimal freigespielt wurde und allein vor Keeper Michal Cervinka die Tore vier und fünf beisteuerte. Während Widhalm einen auch in der Höhe gerechten Sieg sah, haderte Kohl mit dem zweiten Durchgang seines Teams: „Da war wie gegen Langenzersdorf nichts mehr drinnen. Wir haben es ihnen zu leicht gemacht und der Wille war dann auch ein bisschen weg“.

01.05.2023 16:30

Statistik:

Großschweinbarth - Hohenruppersdorf 5:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (9.) Marko, 2:0 (52.) Hofer, 3:0 (67.) Hofer, 4:0 (82.) Holzapfel, 5:0 (83.) Holzapfel

Karten: Koch (60., Gelbe Karte Foul), Kaňovský (63., Gelbe Karte Unsportl.), Hauser (45., Gelbe Karte Foul)

Großschweinbarth: Knürzinger; Mauser (57. Loibl), Dzilic, Manuel Loibl, Kiss (74. Holzapfel); Rath (46. Karl Geritzer), Cetin, Vajs (74. Chaloupsky), Flaska (46. Andreas Geritzer); Hofer, Marko.

Hohenruppersdorf: Cervinka; Andreas Steiner, Kaňovský, Jaksic (72. Pratsch), Braunsteiner (58. Manuel Steiner); Koch, Markovic, Franz Kautz, Fembek; Hauser (51. Alessandro Bijelonjic), Esberger.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bruckmüller