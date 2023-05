Flaska knackt den Abwehrriegel

Groß-Schweinbarth - Kreuzstetten 2:1. In verletzungsbedingter Abwesenheit von Top-Stürmer Adrian Kral rückte bei der Kesinovic-Elf wieder Michal Flaska in die Startelf. Der Slowake wartete im Frühjahr noch auf seinen ersten Torerfolg und kam teilweise sogar nur von der Ersatzbank. Aber auch bei Kreuzstetten fehlten mit Paul Freudhofmaier und Andreas Westermayer die Helden des Sieges gegen Ulrichskirchen. Die Partie selbst begann für die Gäste ideal: Bei einer Gröger-Ecke sah Keeper Kevin Knürzinger nicht gut aus, Martin Freudhofmaier stellte aus kürzester Distanz auf 0:1.

Danach zog Groß-Schweinbarth regelrecht ein Powerplay auf, Kreuzstetten machte mit der Führung im Rücken aber die Räume eng und hielt mit Kampfkraft dagegen. In Minute 23 traf Nikola Gagic dann per sehenswertem Freistoß aus 20 Metern zum Ausgleich, wenig später holte Andreas Mauser auch noch einen Foulelfmeter heraus. Während die Entscheidung für SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm klar war, sah Kreuzstetten-Trainer Markus Stroschneider ein „Geschenk“. Jedenfalls erriet Markus Tischler die Ecke und parierte den Abschluss von Yasin Cetin. „Wenn der reingeht hätten wir’s leichter gehabt, so haben wir sie am Leben gelassen“, haderte Widhalm.

In Minute 84 kam Flaskas großer Auftritt

Auch in Halbzeit zwei hatten die Heimischen mehr Spielanteile, Kreuzstetten verteidigte diszipliniert und versuchte vereinzelt vorne Nadelstiche zu setzen. Als die Gäste tatsächlich schon dem Punktegewinn nahe waren, passierte es in Minute 84 doch noch: Nach einem Standard sprang der Ball zu Flaska, der diesen sehenswert im langen Eck versenkte und die 150 Zuschauer jubeln ließ.

„Es war ein Spiel auf schiefer Ebene, wir hätten es viel früher klarer machen müssen. Aber Hauptsache gewonnen, auch die Heimserie geht weiter“, freute sich Widhalm über drei Zähler. Stroschneider trauerte einem Punktegewinn nach: „Wir haben alles reingehaut und eine gute Leistung gezeigt. Leider wurden wir nicht belohnt“.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Groß-Schweinbarth - Kreuzstetten 2:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (10.) Freudhofmaier, 1:1 (23., Freistoß) Gagic, 2:1 (84.) Flaska.

Karten: Kofler (21., Gelbe Karte Foul), Klein (55., Gelbe Karte Foul), Putz (60., Gelbe Karte Kritik)

Groß-Schweinbarth: Knürzinger; Mauser, Kiss, Dzilic, Loibl; Karl Geritzer (HZ. Daniel Hofer), Cetin, Andreas Geritzer (71. Holzapfel), Vajs, Flaska; Gagic.

Kreuzstetten: Tischler; Martin Freudhofmaier, Weichselberger, Fendt, Putz; Lehner, Kofler, Klein (58. Fouad), Zwieb; Gröger (86. Fischer), Koudela.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Sen