In Unterzahl: Groß-Schweinbarth holt ersten Heimsieg

Groß-Schweinbarth - Stetten 1:0. Im Duell mit Stetten hatte Groß-Schweinbarth wenige Tage nach dem Unentschieden in Langenzersdorf wieder einmal die Chance, endlich den ersten Dreier vor eigenem Publikum einzufahren – und gleich 150 Zuschauer wollten mit dabei sein. In Durchgang eins war die Partie etwas zerfahren und recht ausgeglichen, offensiv machte die Kesinovic-Elf trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Adrian Kral etwas mehr Druck. „Sie hatten kaum gute Chancen, nur der Fasching Christoph hat einmal kläglich vergeben“, fasste SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm die Stettner Offensivbemühungen vor der Pause zusammen.

Sein eigenes Team schaffte es vor der Pause aber auch nicht, in Führung zu gehen. Kurz nach Wiederanpfiff war es dann aber so weit: Der aufgerückte Außenverteidiger Andreas Mauser ließ seine Gegenspieler stehen, zog nach innen und vollendete selbst zum 1:0. „Eine Minute später hatte er genau dieselbe Situation, er spielt auf und es kommt nix raus“, stellte Widhalm fest. In dieser Phase waren die Gäste laut deren Trainer Walter Petru „kurz komplett weg“, sie hatten Glück, nicht das 0:2 zu kriegen.

Der Platzverweis machte die Partie „unnötig spannend“

Nach einer Stunde drohte die Partie aber plötzlich einen anderen Verlauf zu nehmen, da Groß-Schweinbarths Karl Geritzer Gelb-Rot sah. „Die zweite Gelbe Karte war klar, aber die erste eine Fehlentscheidung. Das hat das Match unnötig spannend gemacht“, so Widhalm. Stetten hatte nun wieder etwas mehr Ballbesitz, wirklich gefordert war SVG-Keeper Kevin Knürzinger bei den vielen weiten Bällen aber nicht.

So durften die Heimischen über den ersten Heimsieg auf eigener Anlage in der laufenden Saison jubeln, für Widhalm war dieser verdient und er hätte höher ausfallen können. „Es war eine gute Leistung, leider haben wir die Chancen nicht gemacht“, so der Funktionär. Petru war zwiegespalten: „Defensiv waren wir wirklich gut, aber vorne konnten wir die Überzahl nicht nutzen. Die offensiv gefährlichere Mannschaft hat gewonnen, das geht so in Ordnung“.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Großschweinbarth - Stetten 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (48.) Mauser

Karten: Geritzer (21., Gelbe Karte Foul), Geritzer (59., Gelb/Rote Karte Foul), Gagic (67., Gelbe Karte Foul)Hornyak (56., Gelbe Karte Foul), Aleksandropulos (21., Gelbe Karte Unsportl.)

Großschweinbarth: Vajs (90. Geritzer), Hofer, Loibl (HZ. Flaska), Gagic, Knürzinger, Marko, Dzilic, Kiss, Cetin (68. Holzapfel), Geritzer Karl, Mauser

Stetten: Weber, Gaida, Gschlent (63. Kreiner), Fasching, Aleksandropulos, Weingartner (70. Bachmaier), Kalkan (70. Schweinberger), Ubrig, Kittenberger, Schmid (HZ. Hornyak), Habeler

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Cemil Cizmecioglu