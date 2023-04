Haller-Hattrick bei Gaweinstaler Gala

Werbung

Hohenruppersdorf - Gaweinstal 1:8. Die Rollen waren vorm Nachtrags-Derby zwischen Schlusslicht Hohenruppersdorf und Titelkandidat Gaweinstal klar verteilt. Allerdings fehlten der Pasching-Elf mit Sascha Roch, Julian Kretschmer (beide verletzt), Jiri Velecky und Michael Wimmer (beide gesperrt) gleich vier wichtige Offensivspieler. Angemerkt hat man das den Gästen nicht, während Hohenruppersdorf ohne den Defensivstützen Andreas Steiner und Markus Pistrol in ein Debakel laufen sollte. Von der ersten Minute weg gab Gaweinstal Gas und überrollte die Gastgeber. Nach sechs Minuten fiel auch das 0:1, der diesmal im linken Mittelfeld aufgebotene Jan Ciganek bediente Robert Pascher dabei per Stangler.

In Minute 16 stellte Philipp Haller auf 0:2, ehe Pascher bei seinem ersten Startelfeinsatz im Frühjahr rasch sein zweites Tor folgen ließ. In der 24. Minute durfte dann auch Gerald Maurer über ein Tor bei seinem ersten Startelfeinsatz überhaupt jubeln. „Der Tormann hat einen Schuss vom Haller abgewehrt und den Geri angeschossen, das war ein kurioses Tor“, lachte Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl. Sein Team machte in diesem Tempo weiter, auf den zweiten Haller-Treffer folgte in Minute 36 das 0:6 durch Oliver Groschopf – die Gastgeber wussten nicht, wie ihnen geschah.

Herkner: „Kann ich mir nicht erklären“

SCH-Trainer Alexander Herkner wechselte daher schon zur Pause alle drei Spieler, die auf der Bank saßen, ein. Am Spielverlauf änderte das zunächst wenig, Haller schnürte mit dem 0:7 in Minute 54 seinen Hattrick, ehe Florian Esberger kurz darauf zumindest das Ehrentor machte. In der letzten halben Stunde wechselten auch die Gäste ein wenig durch, sodass „nur“ mehr das 1:8 durch einen Halbvolley-Schuss von Tiago Narciso De Lima aus 20 Metern fiel.

„Ich kann mir die Leistung nicht erklären, das war inferior. Da war kein Wille dabei, gar nichts“, war Herkner schockiert. Auch Fleckl gestand ein: „Ich muss sagen dass sie einen richtig schlechten Tag hatten, aber wir haben trotz der vielen Ausfälle auch gut gespielt“.