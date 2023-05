Bis zur 74. Minute das 1:1 gehalten

Hohenruppersdorf - Stetten 1:3. Gegen Stetten unternahm Hohenruppersdorf den nächsten Versuch, den ersten Zähler seit 28. August zu holen. In einem Spiel auf mäßigem Niveau mit vielen weiten Bällen erwischten die Gäste den besseren Start und vergaben durch Georg Schmid früh den ersten Hunderter. In Minute 19 mussten die ersatzgeschwächten Hohenruppersdorfer auch schon das erste Mal den Ball aus dem Netz fischen, nach einem Einwurf kam Patrick Gschweidl ans Spielgerät und schoss aus der Drehung ins Kreuzeck.

„Das haben wir schlecht verteidigt, aber so macht er den nicht jede Woche, sonst würde er nicht in der 2. Klasse spielen“, bewies SCH-Sektionsleiter Johannes Kohl Humor. Christoph Fasching ließ dann zwei Riesenchancen aufs 0:2 liegen und in Minute 33 jubelten die Heimischen plötzlich über den Ausgleich: Gäste-Keeper Ralph Kittenberger ließ eine harmlose Flanke aus, Florian Esberger staubte zum 1:1 ab. „Es hat sich wieder so richtig gezeigt: Wenn du die Tore nicht machst, kriegst du sie“, bemühte SVS-Trainer Walter Petru das Phrasenschwein. Danach flachte das Spiel ab und Chancen waren Mangelware, allerdings gestaltete sich der zweite Durchgang recht offen.

Stetten ging mit der ersten guten Chance nach Wiederanpfiff in Führung

Einmal wurden die Heimischen durch Andreas Steiner gefährlich, mit der ersten eigenen Torszene nach Wiederanpfiff jubelte dann aber Stetten: Nach einer Balleroberung und einem weiten Pass auf Nikola Aleksandropulos in Minute 74 knallte dieser die Kugel aus der Drehung ins Eck. Die Heimischen machten nun hinten auf und liefen in einige Konter, zwei Minuten vor dem Ende besiegelte Dennis Kalkan nach einem Motyka-Stangler mit dem 1:3 die nächste Hohenruppersdorfer Niederlage.

„Wir haben Moral gezeigt, aber das 1:2 hat uns das Genick gebrochen“, trauerte Kohl einem Zähler nach. Petru sah angesichts der vielen vergebenen Hochkaräter vor der Pause einen verdienten Sieg seines Teams, gab aber auch zu: „In der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr so viele Vorteile“.

05.05.2023 19:30

Statistik:

Hohenruppersdorf - Stetten 1:3 (1:1)

Torfolge: 0:1 (19.) Gschweidl, 1:1 (33.) Esberger, 1:2 (74.) Aleksandropulos, 1:3 (88.) Kalkan

Karten: D. Bijelonjic (35., Gelb, Foul); Gschlent (76., Gelb, Foul), Fasching (80., Gelb, Unsportl.), Gschweidl (37., Gelb, Foul).

Hohenruppersdorf: Cervinka; Andreas Steiner, Jaksic, Kaňovský, Braunsteiner; Vock, Sollinger, Markovic (76. Uhrmacher), David Bijelonjic; Esberger (76. Brandtner), Alessandro Bijelonjic (82. Stefan Kautz).

Stetten: Kittenberger; Ubrig, Habeler, Weingartner, Weber (72. Motyka); Schmid (72. Bachmaier), Gschlent (77. Kreiner), Kalkan, Aleksandropulos; Gschweidl; Fasching (84. Schweinberger).

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric