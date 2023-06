Zwei Meister im Bezirk Mistelbach

Nicht nur die Kampfmannschaften legen aktuell die Beine hoch, auch der Nachwuchs hat Sommerpause. Zwei Teams aus dem Bezirk genießen die freie Zeit mit einem Meistertitel:

U14: SPG Kreuttal Weinviertel Süd. In der über die gesamte Saison ausgetragenen Meisterschaft durfte das Team von Gerhard Ullmann und Christopher Petermann dank 43 Zählern in 18 Partien recht souverän über den Meistertitel jubeln – und das mit vielen Spielern, die ein Jahr jünger als ihre Gegner sind. „Wir sind spielerisch sehr stark gewesen, aber der körperliche Aspekt ist ein Wahnsinn und da hatten wir auch einige Verletzte“, so Petermann. Ohne Laurenz Bernhart und Timo Holzer, die zum SV Horn wechseln, spielt man kommende Saison übrigens noch mal in der U14, als Spielgemeinschaft mit Wolkersdorf wird man unter dem Banner der „WOP Juniors“ auflaufen.

Apropos Wolkersdorf: Deren U13-B-Mannschaft Krönte sich mit 25 Zählern in zehn Partien zum Meister im Unteren Play-Off. Kurios: Nikolas Naimer-Stach, Tom Müllner (beide Wolkersdorf) und Joey Sabic (Leopoldsdorf/Mfd.) teilen sich mit 16 Treffern zu dritt die Torschützenkrone.