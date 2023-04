Das alte Spiel

Werbung

Der Norden könnte vor der nächsten Reform im Fußball-Unterhaus stehen. Es gibt Gedankenspiele, aus drei zweiten Klassen – Weinviertel Nord, Weinviertel Süd und Marchfeld – zwei zu machen. Statt dreimal zwölf Vereine wie jetzt wären es dann zweimal 16. So weit die Theorie.

Die Zahlen zeigen, an welch schwieriger Schnittstelle sich die Optionen bewegen. Zwölf Klubs pro Liga ist das untere Extrem, 16 wären das obere. Rückkehrer Großengersdorf ist da noch nicht eingerechnet, würde den Rahmen vielleicht schon sprengen. Und wie so oft ist es unvorhersehbar, wer sonst noch wieder beginnt, das Handtuch wirft, von der zweiten in die dritte oder von der dritten in die zweite Klasse will. Jedes Loch, das du zu stopfen versuchst, reißt dir vielleicht woanders ein neues, größeres auf.

Mittelfristig könnte das allgemeine Vereinssterben zu zwei 14er-Ligen als Unterbau der 1. Klasse Nord führen. Bis dahin hat der Verband jährlich ein undankbares Reform-Lotto zu spielen.