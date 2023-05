Der Zeitpunkt ist nicht ideal

Und täglich grüßt das Murmeltier! So oder so ähnlich kann man das Aus von Manuel Hofstätter als sportlicher Leiter beim SV Langenzersdorf bezeichnen. Denn so erfolgreich der Verein in den letzten Wochen und Monaten mit der Kampf- und Reservemannschaft sowie dem Nachwuchs unterwegs ist, so turbulent geht es im Umfeld zu.

Immer wieder kam es in letzter Zeit zu Wechseln auf der Vorstands- und Funktionärsebene, immer ging es dabei um die Strategie und Ausrichtung – zumindest ist das die offizielle Version.

Es ist ja absolut legitim, als Verein einen Kurswechsel einzuleiten. Dies aber so kurz vor dem lang ersehnten Traum Meistertitel und dem 1.-Klasse-Aufstieg zu machen, erscheint nicht gerade ideal. Da ist der Ärger von Hofstätter absolut verständlich. Anders formuliert: Das Timing bei den Langenzersdorfern könnte besser sein.