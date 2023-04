Im Regen die Partie gedreht

Kreuzstetten - Obersdorf / P. 3:2. Die 50 Zuschauer in Kreuzstetten, die hoffentlich wetterfest ausgerüstet waren, erlebten keine hochklassige, aber eine ereignisreiche Partie. Zuschauen mussten zunächst aber auch die beiden Obersdorfer Legionäre Michal Zimcik und Ondrej Badura. „Sie sind nach einem Unfall in Brno im Stau gestanden und haben vier Stunden her gebraucht. Sie waren erst zu Spielbeginn da“, erzählte Sektionsleiter Helmut Diwald, der einen ausgeglichenen ersten Durchgang sah. FCK-Trainer Markus Stroschneider war selbstkritisch: „Wir sind nicht gut reingekommen und haben viele Fehler gemacht. Das war nicht gut anzuschauen“.

Recht schnell zog ein Gewitter auf, etwa 20 Minuten war die Partie unterbrochen. Direkt danach gab es rasch einen Freistoß für Obersdorf und Michael Müller brachte die Gäste in Führung. In der zwölften (!) Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs folgte der kuriose Ausgleich, Philipp Gröger verwertete unter Mithilfe von Keeper Marcel Amon eine direkte Ecke. Nur zwei Minuten danach patzte aber auch Tormannkollege Markus Tischler bei einem Freistoß von Marcel Diwald, sodass der Ball Maximilian Wittmann vor die Füße fiel, der das 1:2 machte. Erst dann kam der Pausenpfiff und die zwei Obersdorfer Tschechen ins Spiel.

Christian Klein erzählte per Distanzschuss das Goldtor

Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Heimischen aber ein wenig und nach einem Gestocher stellte Lukas Zwieb auf 2:2. In Minute 61 zog Christian Klein aus 20 Metern ab – 3:2 für Kreuzstetten, die Partie war gedreht. In der letzten halben Stunde hatten beide Teams ihre Chancen, Obersdorf traf Aluminium und auch Tischler konnte sich vereinzelt auszeichnen.

Am Ende brachte der FCK die drei Punkte ins Ziel – was Stroschneider mehr gefiel, als der Auftritt selbst: „Es war eine schlechte Leistung von uns mit vielen Fehlern. Wir haben aus wenigen Chancen halt die Tore gemacht, es war ein glücklicher Sieg“. Gerade diese Effizienz fehlte den Obersdorfern laut Diwald: „Wir waren vorm Tor zu ungeschickt, der Sieg ist nicht unverdient“.

29.04.2023 16:30

Statistik:

Torfolge: 0:1 (32.) Müller, 1:1 (45+12.) Gröger, 1:2 (45+14.) Wittmann, 2:2 (56.) Zwieb, 3:2 (61.) Klein

Karten: Fouad (57., Gelbe Karte Foul), Gröger (45+16., Gelbe Karte Foul)Diwald (54., Gelbe Karte Unsportl.), Gindl (44., Gelbe Karte Foul)

Kreuzstetten: Lehner, Zwieb, Freudhofmaier, Koudela, Kofler, Weichselberger, Fouad (63. Westermayer), Tischler, Fendt, Gröger (88. Fischer), Klein (84. Putz)

Obersdorf / P.: Diwald (74. Weiss), Gschwent, Reinwald, Müller (HZ. Badura), Koldas, Amon, Gössinger, Wittmann, Gindl, Rögner (HZ. Zimcik), Kühnert

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Fabian Pohl