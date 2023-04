Nach Hattrick zur Pause ausgetauscht

Werbung

Kreuzstetten - Schrick 3:1. Nach dem Achtungserfolg in Groß-Schweinbarth wollte Schrick bei Nachzügler Kreuzstetten, dem mit Patrick Fendt, Philipp Gröger und Christian Klein drei Stützen fehlten, den nächsten Sieg holen. Für USV-Coach Christian Malek passte die Einstellung seiner Elf aber gar nicht: „Wir haben ihnen zu viele Räume gegeben und viele Fehler gemacht. Die Burschen haben geglaubt, dass es auch mit 70, 80% geht“. Bereits in Minute sieben jubelten die Gastgeber das erste Mal, nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen verwertete Dominik Schertler einen Stangler zum 1:0. Per Freistoß hätte Schrick aber aus heiterem Himmel den Ausgleich schießen könnte, Keeper Markus Tischler wehrte allerdings glänzend ab.

Im Gegensatz zu den Gästen war das Team von Markus Stroschneider vorm Tor eiskalt, in der 26. Minute machte Dominik Schertler nach einem weiteren Stanglpass das 2:0. Wenig später sah Schertler nach einem Foul aber Gelb und war laut Stroschneider damit gut bedient, beim nächsten Foul hätte er laut dem Coach wohl die Ampelkarte gesehen. In Minute 35 machte Schertler nach der nächsten Zwieb-Hereingabe auch noch das 3:0, ehe der Dreifachtorschütze zur Pause ausgetauscht wurde – da ergab es sich gut, dass Paul Freudhofmaier gerade aus der Arbeit und gleich in die Partie kam.

Der nächste Treffer von Neo-Schricker Adrian Rrahmani war zu wenig

Nach Wiederanpfiff rührten die Gastgeber hinten Beton an und fokussierten sich auf die Defensivarbeit, insbesondere über den neuen Stürmer Stephan Koudela, der viele Bälle vorne festmachen konnte, kam der FCK zu weiteren Gelegenheiten, die der Stürmer nach Pässen von Zwieb und Paul Freudhofmaier aber vergab. Eine Viertelstunde vor Schluss sicherte Schrick-Stürmer Adrian Rrahmani eine Flanke und sein Abschluss wurde abgewehrt, der Nachschuss ging aber zum 3:1 rein.

Entscheidend nach vorne kam Schrick aber nicht mehr, stattdessen musste Keeper Marcel Hrabak noch nach einzelnen Kontern rettend eingreifen. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben taktisch richtig gut gespielt und dagegengehalten“, freute sich Stroschneider. Malek sah eine verdiente Niederlage seines Teams und haderte: „Bis auf den ‚Marci‘ im Tor war es von allen eine mittelmäßige bis schlechte Leistung. Wir haben bei allen Gegentoren schlecht reagiert“.

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Dominik Schertler (7.), Heim Dominik Schertler (26.), Heim Dominik Schertler (35.), Gast Adrian Rrahmani (75.)

Kreuzstetten: Markus Tischler, Patrick Putz, Dominik Schertler, Manuel Hofstätter, Stephan Koudela, Tim Weichselberger, Mohamed Fouad, Martin Freudhofmaier, Lukas Zwieb, Maximilian Lehner, Matthias Kranner, Andreas Westermayer, Tobias Kofler, Florian Fischer, Paul Freudhofmaier, Patrick Kreitmeier, Paul Freudhofmaier (HZ. statt Dominik Schertler), Tobias Kofler (69. statt Manuel Hofstätter), Andreas Westermayer (86. statt Mohamed Fouad)

Schrick: Marcel Hrabak, Maurice Steiner, Maximilian Zach, Niklas Maier, Sascha Zapracsny, Mathias Reuter, Oliver Maier, Farid Alamdari, Bahri Cetin, Adrian Rrahmani, Matthias Kirchner, Markus Wagensonner, Manuel Wagensonner, Daniel Harucksteiner, Daniel Schmid, Alexander Bitter, Alexander Bitter (HZ. statt Farid Alamdari), Manuel Wagensonner (55. statt Matthias Kirchner), Daniel Schmid (80. statt Maurice Steiner)

Karten: Dominik Schertler (30. Gelb Foul), Mohamed Fouad (45. Gelb Foul), Patrick Putz (68. Gelb Foul), Oliver Maier (50. Gelb Unsportl.)