Den Derbysieg nur zur Hälfte miterlebt

Kreuzstetten - Ulrichskirchen 2:1. Seit Beginn der Online-Spielerfassung zur Saison 2007/08 gelang Kreuzstetten im Derby gegen Ulrichskirchen kein Sieg mehr. 150 Zuschauer wollten sich das Nachbarschaftsduell bei bestem Wetter nicht entgehen lassen, das Verhältnis war recht freundschaftlich: Schließlich kooperieren beide Vereine im Nachwuchs, die Kinder der Spielgemeinschaft liefen vor Anpfiff mit einem Transparent ein. „Das war für mich schon das Highlight der Partie“, lachte SGU-Trainer Christopher Petermann, sein Team enttäuschte nämlich auf ganzer Linie. Kreuzstetten vergab durch Lukas Zwieb früh die erste Großchance und ließ auch hinten wenig zu.

Einmal ließ man Thomas Pichler nach einem Ballverlust aber gewähren, er stellte per Dropkick auf 0:1 für die Gäste. In Minute 22 musste bei der SGU Konstantin Hattler mit einer Muskelverletzung vom Platz, Petermann bewies Galgenhumor: „Mit ihm hat der letzte Funken Fußball den Platz verlassen. Es war ein Spiel auf sehr mäßigem Niveau“. Im Gegensatz zu seinen Männern war Kreuzstetten zumindest in den Zweikämpfen präsent und kämpfte sich zurück: Stephan Koudela bediente Paul Freudhofmaier, der den Ausgleich erzielte. Allerdings mussten beide zur Pause raus, Koudela war verletzt, Freudhofmaier musste arbeiten.

Andreas Westermayer sorgte für den historischen Derbysieg

In Halbzeit zwei wollte Petermann seinem Team das Bemühen nicht absprechen, gelingen sollte der SGU aber offensiv nichts. Kreuzstetten kam zwar auch nur einmal gefährlich nach vorn, war aber eiskalt: Bei einem weiten Ball gab die Ulrichskirchner Innenverteidigung Joker Andreas Westermayer Geleitschutz, dieser lupfte den Ball über Keeper Alexander Riegelnegg und stellte auf 2:1. „Das war eklatant verteidigt“, ärgerte sich Petermann. Gefährliches sollte seinem Team in der letzten Viertelstunde auch nicht mehr einfallen, die weiten Bälle verteidigte die FCK-Defensive recht souverän weg.

Somit war es Gewissheit: Eine Woche nach dem Sieg gegen Leitzersdorf nimmt Ulrichskirchen aus dem Doppler gegen Schrick und Kreuzstetten nur einen Zähler mit. „Das war eines der schlechtesten Spiele die ich je gecoacht hab, ich bin über unsere Leistung schockiert. Kreuzstetten hat zumindest brav gekämpft und daher verdient gewonnen“, so Petermann. Trainerkollege Markus Stroschneider sah eine „sehr gute Leistung“ und einen verdienten Sieg, er war nach dem Spiel „sehr stolz“ auf sein Team.

01.05.2023 16:30

Statistik:

Kreuzstetten - Ulrichskirchen 2:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (12.) Pichler, 1:1 (35.) Freudhofmaier, 2:1 (73.) Westermayer

Karten: Weichselberger (65., Gelbe Karte Foul)Fürst (90+2., Gelbe Karte Foul), Robl (62., Gelbe Karte Foul)

Kreuzstetten: Tischler; Lehner (86. Tsenov), Fendt, Kofler, Martin Freudhofmaier; Paul Freudhofmaier (46. Westermayer), Klein, Weichselberger, Zwieb; Gröger (76. Fouad), Koudela (HZ. Putz).

Ulrichskirchen: Riegelnegg; Matzenberger (59. Spitzer), Robl (81. Horatschek), Marcel Igl, Fürst; Krenn (59. Zeilinger); Bösch, Hattler (22. Schiller), Pascal Igl, Flandorfer; Pichler.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric