Groß-Schweinbarth entführt Zähler beim Ersten

Langenzersdorf - Großschweinbarth 2:2. Im Nachtrag zwischen Titelkandidat Langenzersdorf und den auswärtsstärken Groß-Schweinbarthern verlief die erste Hälfte recht ausgeglichen und mit leichten Vorteilen für die Gäste. Die 115 Zuseher erlebten eine gute, schnelle und phasenweise ruppige Partie, aber vor der Pause noch keine Treffer. Das sollte sich schon in Minute 46 ändern: SVLE-Keeper Andreas Grassl schlug nach einem weiten Ball beim Klärungsversuch vor der Strafraumgrenze ein Luftloch, der auf ihn stürmende Adrian Kral schob den Ball zum 0:1 ins leere Tor.

Bitter: Torschütze Kral knöchelte etwas später um und musste raus, zudem vergab Langenzersdorf gute Ausgleichschancen – am starken Keeper SVG-Kevin Knürzinger gab es zunächst kein Vorbeikommen, auch sein Vordermann Adis Dzilic kratzte den einen oder anderen Ball von der Linie. Dann wurde es auf der anderen Seite brisant: Jozef Vajs dribbelte sich in den Sechzehner und ging zu Boden, der Schiedsrichter gab Elfmeter. „Alle hätten ihn nicht gegeben, aber für mich war er nicht ungerechtfertigt, der Jozef wurde von hinten gestoßen“, so SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm. Kurz schien es, als konnte Grassl seinen Fehler wieder gut machen: Er parierte den Strafstoß von Yasin Cetin, der Nachschuss ging aber rein.

Dennis Ilic erzielte per direktem Eckball den Ausgleich

„Das Tor fiel genau in unsere Drangphase. Dann haben wir aber Gas gegeben und das Spiel bestimmt“, so Langenzersdorfs Sportlicher Leiter Manuel Hofstätter. In Minute 79 verkürzte Dennis Ilic nach einem Hafner-Stangler auf 1:2, die Partie war nun wieder offen. In der 87. Minute fiel dann tatsächlich der Ausgleich – und zwar nach einem direkten Eckball, den Dennis Ilic ins lange Eck drehte.

Widhalm sah einen leichten Schönheitsfehler beim Traumtor: „Da kann man diskutieren ob es ein Foul am Knürzinger Kevin war, er ist vom Hafner Lorenz weggeblockt worden. Das kann man so oder so pfeifen“. Beim 2:2 sollte es bleiben, mit dem Zähler konnte Hofstätter gut leben: „Wir sind zufrieden und haben Moral bewiesen. Den Sieg haben wir uns durch die vergebenen Chancen selbst genommen“. Auch Widhalm sah ein „in Summe gerechtes X“, auch wenn er dem vergebenen Vorsprung ein wenig nachtrauerte.

18.04.2023 20:00

Statistik:

Langenzersdorf - Großschweinbarth 2:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (46.) Kral, 0:2 (70.) Cetin, 1:2 (79.) Ilic, 2:2 (87.) Ilic

Karten: Klune (27., Gelbe Karte Foul), König (73., Gelbe Karte Foul)Marko (90+3., Gelbe Karte Foul), Geritzer (81., Gelbe Karte Foul), Gagic (30., Gelbe Karte Foul), Knürzinger (88., Gelbe Karte Kritik)

Langenzersdorf: Klune (68. Haferl), Slama, Ilic, Kraus, Grassl, Alispahic (68. Zukaj), Jusits, Jany (84. Voith), Hafner, König, Dohnal

Großschweinbarth: Knürzinger, Loibl, Kiss, Vajs, Kral (57. Flaska), Marko, Mauser, Dzilic, Cetin (78. Geritzer), Gagic, Hofer (87. Geritzer)

115 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Rehrl