Kurz lag die Sensation in der Luft

Langenzersdorf - Hohenruppersdorf 8:2. Viel klarer als vor der Partie zwischen Langenzersdorf und Hohenruppersdorf konnten die Rollen nicht verteilt sein: Die Gastgeber gaben am Weg zum möglichen Meistertitel erst einmal im Frühjahr Punkte ab, die Sollinger-Elf stemmte sich gegen die 15. Niederlage im 16. Spiel. Ohne dem weiterhin angeschlagenen Ex-Profi Markus Pistrol spielten die Gäste mutig und bemüht, durch zwei Treffer von Egzon Zukaj und Dennis Ilic stand es aber schnell 2:0.

Nach einer halben Stunde erhöhte Lorenz Hafner auf 3:0, der Sportliche Leiter Manuel Hofstätter schwärmte von diesem Tor: „Der Slama Fabio hat einen langen Pass auf den Kraus Alex gemacht und der hat den Stangler auf den Hafner gespielt, das waren drei Ballkontakte vom Mittelfeld bis ins Tor“. Bei den Gästen befürchtete Sektionsleiter Johannes Kohl zu dem Zeitpunkt, dass es „gefährlich für ein Debakel wird“. Kurz vor der Pause verkürzte Florian Esberger nach einem Standard aber auf 3:1. Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Gäste, bauten in ihren Möglichkeiten ein wenig Druck auf und tatsächlich verkürzte Esberger in Minute 58 auf 3:2.

Beim Stand von 3:2 hatten die Gäste eine Freistoßchance, im Konter fiel das Tor

Kurz darauf lag sogar der Ausgleich in der Luft, als Petr Kanovsky aus guter Position zum Freistoß antrat. Allerdings landete der Versuch in der Mauer und im Konter machte Tobias König das 4:2. Vom Elfmeterpunkt erhöhte Ilic dann auf 5:2 und der Hohenruppersdorfer Widerstand war gebrochen, Gäste-Keeper Michal Cervinka verhinderte eine noch höhere Niederlage mit einigen Paraden.

In der Schlussphase musste er aber doch noch dreimal den Ball aus dem Netz fischen, weil Ilic nicht mehr zu halten war und unter Anderem per sehenswertem Lupfer traf. Hofstätter sah eine „sehr gute Partie“ des fünffachen Torschützen, hatte aber auch Lob für den Gegner übrig: „Sie hätten sich mehr als einen Punkt in der Tabelle verdient. Hohenruppersdorf wollte Fußball spielen und das hat bis zur 60. Minute auch gut funktioniert“. Kohl sah ebenfalls einen beherzten Auftritt seines Teams, gab aber zu: „Einen Ilic hast du in der 2. Klasse nicht oft. Das Ergebnis spricht für sich“.

28.04.2023 20:00

Statistik:

Langenzersdorf - Hohenruppersdorf 8:2 (3:1)

Torfolge: 1:0 (9.) Zukaj, 2:0 (13.) Ilic, 3:0 (28.) Hafner, 3:1 (41.) Esberger, 3:2 (58.) Esberger, 4:2 (60.) König, 5:2 (66., Elfmeter) Ilic, 6:2 (80.) Ilic, 7:2 (83.) Ilic, 8:2 (90.) Ilic

Karten: Hauser (86., Gelbe Karte Kritik), Fembek (51., Gelbe Karte Foul)

Langenzersdorf: Grassl; Jusits, Voith (75. Wilfinger), Klune (70. Alispahic), Slama; Zukaj (70. Haferl); Ilic, König, Dohnal, Kraus (46. Wilfinger); Hafner (75. Seipl).

Hohenruppersdorf: Cervinka; Daniel Steiner, Jaksic, Kanovsky, Andreas Steiner (75. Uhrmacher); Vock (66. Braunsteiner), Franz Kautz, Markovic (75. Stefan Kautz), David Bijelonjic (46. Fembek); Esberger, Alessandro Bijelonjic (62. Hauser).

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Christian Snopek