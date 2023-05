Leitzersdorf lässt nichts anbrennen und sackt drei Punkte ein

Leitzersdorf - Schrick 2:0. Die Partie begann ausgeglichen. Beide Teams haben es sich zur Priorität gemacht, hinten nichts anbrennen zu lassen. Dies war über weite Strecken des Spiels auch klar erkennbar, immer wieder neutralisierten sich die beiden Mannschaften.

In der 38. Minute gelang es den Leitzersdorf schließlich erstmals den Ball im Kasten der Schricker unterzubringen. Nach einem Abspielfehler aufseiten der Gäste landete der Ball bei Daniel Sumbera, der aus etwa 35 Metern einen Schuss abfeuerte. Die Kugel wurde wiederum von einem Schricker abgefälschte und landete letztendlich zum 1:0 in den Tormaschen. Mit diesem Zwischenstand ging es für die Mannschaften auch in die Halbzeitpause.

Leitzersdorf legt nach

Wenige Minute nach dem Beginn der zweiten Spielhälfte wurden die Leitzersdorfer erneut gefährlich. Nach einem erfolgreichen Gegenpressing von Leitzersdorf-Mittelfeldspieler Jakob Bachl fand er Ivan Bosnjak als Anspielstation. Bosnjak ließ es sich wiederum nicht nehmen, den Ball aufs Tor der Schricker zu schießen. Mit dem Schuss erzielte Bosnjak schließlich das 2:0 und baute damit die Führung der Leitzersdorfer aus.

Die Gäste aus Schrick wollten sich nicht kampflos ergeben und pochten zumindest auf den Anschlusstreffer. Ein guter Kopfball aus einer Standardsituation resultierte jedoch nicht in diesem gewünschten Tor. Alles in allem ließen beide Mannschaften aber nicht viel mehr zu. Die Partie endete somit mit 2:0.

„Das war ein verdienter Sieg für uns, wir eigentlich nichts zugelassen“, so Leitzersdorf-Coach Daniel Zöhrer

„Trotz personeller Schwierigkeiten haben wir heute dennoch eine gute Leistung abgerufen“, so Schrick-Coach Christian Malek.

Statistik:

Leitzersdorf - Schrick 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (38.) Sumbera, 2:0 (51.) Bosnjak

Karten: Wagensonner (75., Gelbe Karte Foul), Maier (45., Gelbe Karte Foul)

Leitzersdorf: Weichselberger; Steinmüller, Mayr, Kronberger, Redl; Bachl, Kaltenbrunner (76. Reiterer); Bosnjak (76. Zotter), Sumbera (HZ. Weisi), Öller; Vala (79. Fischill)

Schrick: Bitter, Maier Oliver (61. Zapracsny), Reuter, Bittner, Hrabak, Maier Niklas, Zach, Rrahmani, Cetin, Wagensonner Manuel, Steiner (62. Schmid)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü