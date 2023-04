Nur noch zwei zweite Klassen statt drei?

Werbung

Kommt es im Sommer erneut zu einer Ligen-Umstrukturierung in der Region? Aktuell gibt es wieder Diskussionen und Überlegungen genau zu diesem Thema.

Aus den drei zweiten Klassen – Weinviertel Süd, Weinviertel Nord und Marchfeld – könnten im Sommer nur noch zwei werden, die dann jeweils 16 Vereine umfassen würden. Im Detail würde die 2. Klasse Weinviertel Süd in so einem Szenario wohl aufgeteilt werden: die Nordwest-Vereine Langenzersdorf, Leitzersdorf, Würnitz und Stetten könnten in die 2. Klasse Wachau/Donau wandern, die acht Süd-Vereine in Richtung Weinviertel Nord oder Marchfeld. Diese beiden Ligen würden dann auf jeweils 16 Vereine aufgestockt werden.

Solche Duelle gibt es dann nicht mehr. Würden die Nordwest-Vereine wie Leitzersdorf (Alexander Zotter, hinten) die Liga wechseln, käm es zu keinen Spielen mehr gegen Schrick (Niklas Maier) und Co. Foto: NÖN, Dominik Siml

Bei einer Gruppensitzung im Winter fragte Günther Breiner, Obmann der Hauptgruppe Nord, bei den Vereinen einmal nach, ob man sich denn überhaupt Ligen mit 16 Vereinen vorstellen könne. „Das waren aber nur einmal lose Anfragen und keine Beschlüsse“, stellt er klar. Das Umfrageergebnis im Winter war eher pro Ligaaufstockung. So stimmten elf der zwölf Weinviertel Nord-Vereine dafür, alle zwölf Marchfeld-Vereine ebenso, dafür aber alle Süd-Klubs dagegen. Mit den aktuellen Klassenstärken von jeweils zwölf Vereinen zeigten sie sich jedenfalls überwiegend unzufrieden.

Offen bleibt bei der angedachten Variante zum Beispiel, wo dann Vereine, die neu dazukommen (Stichwort Großengersdorf) eingegliedert werden. „Da hast du ja bei einer Sechzehner-Liga keinen Spielraum“, weiß Breiner um die Problematiken.

Sportreferatssitzungam 3. Mai

Breiner verwies aber generell auf eine Sitzung des NÖFV-Sportreferats am 3. Mai. Erst nach dem Treffen mit der Verbandsspitze könne man detailliert sagen, wie es in der Saison 2023/24 weitergeht, so der erfahrene Funktionär. „Da gibt es dann Gespräche mit dem Waldviertel und dem Nordwesten. Da werden auch Alternativen besprochen und sind auch andere Ligengrößen möglich“, so der Hauptgruppenobmann abschließend.