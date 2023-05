Obersdorf zeigt Leitzersdorf die Grenzen auf

Obersdorf / P. - Leitzersdorf 3:1. Bereits in der dritten Spielminute konnten die Leitzersdorfer in Führung gehen. Nach einem kurz abgespielten Eckball landete die Kugel bei Manuel Mayr, der freie Schussbahn aufs Tor hatte in dadurch trocken das 0:1 erzielte. Nach einer kurzen Schockphase fanden aber auch die Obersdorfer rasch ins Spiel. Die Gastgeber boten den Leitzersdorfern die Stirn und belohnten sich in der 37. Minute mit dem Ausgleichstreffer

Nach einer schönen Kombination im letzten Drittel nahm sich Ronald Reinwald ein Herz und knallte die Kugel vom 16er aus ins Tor der Leitzersdorfer zum 1:1. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Leitzersdorf noch einmal die Chance zum Führungstreffer. Nachdem der Ball jedoch bereits an Keeper Marcel Amon vorbeigeschoben wurde, sauste Innenverteidiger Marcel Diwald an und kratzte die Kugel von der Linie, um einen Treffer der Leitzersdorfer in letzter Sekunde zu verhindern.

Rote Karte stellt Partie auf den Kopf

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte kamen die Leitzersdorfer als bessere Mannschaft auf den Rasen. In der 54. Minute änderte sich dies aber auf einen Schlag. Als letzter Mann brachte USV-Abwehrspieler Lukas Kronberger Michal Zimcik zu Fall. Der Schiedsirchter verwies Kronberger daraufhin wegen Torraubs vom Platz. „Ohne den VAR werden wir wohl nie wissen, ob diese Entscheidung berechtigt war“, so Obersdorf-Sektionsleiter Helumt Diwald.

In der Nachspielzeit fügte Ondrej Badura schließlich den Leitzersdorfern den Todesstoß zu. Nach einer Seitenverlagerung nach links wurde Badura angspielt, der sich die Kugel annahm und im Tor der Leitzersdorfer versenkte. Eine Minute erzielte er mit einem Schuss nach einem Solo-Lauf auch noch einen Nachspielzeit-Doppelpack. Mit einem Endstand von 3:1 konnten die Obersdorfer den USV Leitzersdorf somit schlagen.

„Der Sieg geht heute verdient an uns. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich auch in Ordnung gegangen“, so Obersdorf-Sektionsleiter Helmut Diwald.

Statistik:

Obersdorf / P. - Leitzersdorf 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (3.) Mayr, 1:1 (37.) Reinwald, 2:1 (90+2.) Badura, 3:1 (90+3.) Badura

Karten: Badura (80., Gelbe Karte Kritik), Kühnert (53., Gelbe Karte Unsportl.)Öller (56., Gelbe Karte Kritik), Fischill (65., Gelbe Karte Foul), Zotter (81., Gelbe Karte Kritik), Kronberger (54., Rote Karte Torchancenverh.)

Obersdorf / P.: Diwald, Wittmann, Weiss, Kühnert, Gössinger (51. Waismayer), Zimcik, Gindl (46. Rögner), Amon, Badura, Reinwald, Gschwent (83. Nikolaidis)

Leitzersdorf: Kronberger, Mayr, Fischill, Vala (73. Reiterer), Redl, Kaltenbrunner (52. Sumbera), Öller, Bosnjak, Weisi (73. Zotter), Bachl (59. Berger), Weichselberger

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Cakmak