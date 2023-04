Ohne Keeper an Sensation vorbeigeschrammt

Werbung

Obersdorf / P. - Langenzersdorf 2:4. Ausgerechnet gegen den Ersten Langenzersdorf fehlte den Obersdorfern Keeper Marcel Amon aus beruflichen Gründen. Sein Ersatzmann Manuel Weiss, der eigentlich in der Außenverteidigung zuhause ist, hatte von Beginn weg viel zu tun, schlug sich aber beachtlich. Der SVLE hatte dennoch das Spiel rasch unter Kontrolle und konnte in Minute 25 das erste Mal jubeln, da Alexander Kraus nach einem Lochpass vorm Not-Keeper cool blieb. „Wir haben schlecht begonnen und es ihnen leicht gemacht“, ärgerte sich SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald. Noch vor der Pause legten die Gäste nach, diesmal war Lorenz Hafner nach einem weiteren Zuspiel in die Spitze frei vorm Tor und er machte das 0:2.

Zur Pause stellte Obersdorf-Trainer Michael Schneyder um und zog Legionär Ondrej Badura auf die Zehn. So waren beide Teams plötzlich ebenbürtig und nach einem Pass von Lukas Gschwent machte Michal Zimcik mit dem 1:2 die Partie wieder spannend. In Minute 76 bekamen die Gäste im eigenen Sechzehner den Ball nicht weg und Badura stellte mit einem Chip sogar auf 2:2. Kurz darauf war der Obersdorfer Jubel aber wieder verstummt: Dennis Ilic holte einen Elfmeter heraus, den er selbst zum 2:3 verwertete. (Die im System angegebene Torreihenfolge stimmt nicht, Anm.).

Dennis Ilic machte mit einem Doppelpack den Unterschied

Während Diwald von einem „Geschenk“ sprach, das Ilic mit seiner Routine herausgeholt habe, sah Langenzersdorfs Sportlicher Leiter Manuel Hofstätter die Situation weniger klar: „Ein Kontakt war schon da, manche geben den Elfer, manche nicht. Der Verteidiger ist schon auch ungeschickt hingelaufen“. Obersdorf warf nun alles nach vorne, in der Nachspielzeit machte Ilic mit dem 2:4 aber den Deckel drauf. „Aufgrund von der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt verdient gewesen, aber wir sehen das Positive“, so Diwald. Hofstätter sah „keine Glanzleistung“ seines Teams, meinte aber auch: „Solche Spiele musst du erstmal gewinnen. Nach dem 2:2 haben wir richtig Gas gegeben“.

09.04.2023 14:30

Statistik:

Obersdorf / P. - Langenzersdorf 2:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (25.) Kraus, 0:2 (37.) Hafner, 1:2 (67.) Zimcik, 1:3 (75., Elfmeter) Ilic, 2:3 (76.) Badura, 2:4 (90+4.) Ilic

Karten: Badura (75., Gelbe Karte Kritik), Gössinger (87., Gelbe Karte Foul), Gschwent (73., Gelbe Karte Foul)

Obersdorf / P.: Kühnert, Gössinger, Reinwald (HZ. Nikolaidis), Badura, Gschwent, Zimcik (83. Müller), Koldas, Weiss, Rögner, Diwald (58. Waismayer), Gindl

Langenzersdorf: Dohnal (69. Alispahic), Jusits, Slama (64. Wilfinger), Haferl (64. Seipl), Ilic, Hafner (88. Habermayer), König, Kraus, Zukaj (64. Klune), Voith, Grassl

77 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch