Mistak holt für Würnitz drei Punkte in Obersdorf

Obersdorf / P. - Würnitz 1:3. Obersdorf startete als dominierende Mannschaft in die Partie und konnte Würnitz in der Anfangsphase immer wieder unter Druck setzen. In der 25. Minute gingen die Gastgeber schließlich mit 1:0 in Führung. Eine Flanke in den Strafraum landete bei Michal Zimcik, der die Kugel per Kopf in den Kasten der Würnitzer drückte.

Mit dem Führungstreffer der Obersdorfer weckte man aber auch gleichzeitig die Gäste aus Würnitz auf. So konnte Mateusz Mistak nach einem Steckpass in die Spitze einen gegnerischen Defensivmann ausspielen und schließlich den Ausgleichstreffer erzielen. Kurz vor der Halbzeitpause wiederholte sich die Situation noch einmal, diesmal erzielte Mistak aber den Führungstreffer für die Würnitzer.

Die Partie plätschert vor sich hin

Die zweite Spielhälfte war größtenteils davon geprägt, dass sich die Teams gegenseitig im Mittelfeld neutralisierten. Weder die Würnitzer noch die Obersdorfer kreierten zwingenden Torchancen im gegnerischen Strafraum. Erst in der Nachspielzeit sorgte Mateusz Mistak einmal mehr für ein Tor. Diesmal näherte er sich dem Obersdorfer Tor aus spitzem Winkel und überlupfte den Schlussmann schließlich gekonnt zum 1:3.

„Im Grunde waren beide Mannschaften heute nicht besonders gut, die Würnitzer haben aber im Gegensatz zu uns die Tore gemacht“, bilanziert Obersdorf-Coach Michael Schneyder.

„Es war kein einfacher Spiel. Wir haben aber dennoch verdient gewonnen“, so Würnitz-Obmann Gernot Stöcklmayer.

Statistik:

Obersdorf / P. - Würnitz 1:3 (1:2)

Torfolge: 1:0 (25.) Zimcik, 1:1 (30.) Mistak, 1:2 (43.) Mistak, 1:3 (90+1.) Mistak

Karten: Rögner (64., Gelbe Karte Kritik), Koldas (90+1., Gelbe Karte Unsportl.)Agac (87., Gelbe Karte Unsportl.)

Obersdorf / P.: Diwald (HZ. Gössinger), Gindl, Rögner, Koldas, Badura, Amon, Zimcik, Kühnert, Wittmann, Weiss, Reinwald (60. Nikolaidis)

Würnitz: Isik Eren Erdi, Isik Gökhan, Isik Hasan (HZ. Ündemir), Schöpf, Cech (78. Agac), Kratschmayr, Mistak, Behalik, Gastinger, Kobylik, Ogrodnik

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic