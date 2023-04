Die ersten Vier treffen aufeinander

Werbung

Nach dem Langenzersdorfer Unentschieden im Nachtrag gegen Groß-Schweinbarth führt Leitzersdorf die Tabelle nun nach Verlustpunkten gerechnet alleine an – auch wenn man aufgrund von zwei weniger gespielten Partien als die Konkurrenz derweil nur auf Rang drei liegt. Am Freitag in Ulrichskirchen bestreitet die Zöhrer-Elf ihre erste Partie seit 1. April und ist beim Vierten prompt gefordert. Mit einem 1:1 wie im Herbst wäre der Leitzersdorfer Polster auf die Konkurrenz nämlich möglicherweise wieder weg.

Ebenfalls am Freitag empfängt Sulz Kreuzstetten. Nach zwei Niederlagen in den letzten beiden Partien und einem 0:6-Debakel im Hinspiel fordert der Sulzer Spielertrainer Thomas Kadlcek eine Steigerung: „Wir haben sicher noch eine Rechnung mit ihnen offen, das war im Herbst hoffentlich ein einmaliger Ausrutscher“. Den lang ersehnten ersten Heimsieg will Groß-Schweinbarth am Samstag gegen Stetten einfahren. In der Tabelle trennen beide Teams nur ein Punkt, nach dem 2:2 in Langenzersdorf geht SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm aber selbstbewusst in die Partie: „Mit einer Leistung wie am Dienstag sollten wir kein Problem haben, das Spiel zu gewinnen“.

Das Spiel der letzten Chance für Gaweinstal?

Der große Schlager steigt am Samstag in Gaweinstal, wenn die Pasching-Elf Langenzersdorf empfängt. Wirklich helfen würde dem USV (wenn Leitzersdorf gewinnt) nur ein Sieg, da sonst sieben (bei einem Unentschieden) bzw. acht (bei einer Niederlage) Verlustpunkte zur Spitze fehlen würden. Mit dem 8:1 in Hohenruppersdorf setzte man ein Ausrufezeichen, in der Offensive fehlt aber Julian Kretschmer und eventuell auch Sascha Roch. Der Sportliche Leiter des SVLE, Manuel Hofstätter, erwartet sich „ein kampfbetontes Match wie gegen Groß-Schweinbarth“ und „will natürlich etwas mitnehmen“. Mit Schützenhilfe könnte man am Ende des Spieltags nach Verlustpunkten Erster sein.

Der Vorletzte Obersdorf trifft am Sonntag daheim auf Würnitz. Gelingt wie im Herbst ein 0:0, wäre es für SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald „kein Fehler“. Den Gästen fehlt das gesperrte Innenverteidiger-Duo Bogdan Wagner und Michael Malek im Duell mit dem laut Obmann Gernot Stöcklmayer „sicherlich nicht schwachen“ Gegner, im Falle eines disziplinierten Auftritts rechnet sich der Funktionär aber Zähler aus. Die letzte Partie steigt in Schrick, wo der USV auf Schlusslicht Hohenruppersdorf trifft. Nach dem Debakel gegen Gaweinstal sind die Mentaltrainerqualitäten von SCH-Coach Alexander Herkner gefragt, für ihn ist „momentan vieles eine Challenge“.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19:30 Uhr: Sulz – Kreuzstetten (Strauch), Ulrichskirchen – Leitzersdorf (Mayer).

Samstag, 16:30 Uhr: Gaweinstal – Langenzersdorf (Temizsoy), Groß-Schweinbarth – Stetten (Cizmecioglu).

Sonntag, 14:30 Uhr: Obersdorf/P. – Würnitz (Krzalic), Schrick – Hohenruppersdorf (Uguz).