Ein Spieltag der letzten Chancen

Mit der Fortsetzung der am 29. April angepfiffenen und regenbedingt abgebrochenen Partie zwischen Leitzersdorf und Sulz startet die Runde bereits am Donnerstag. Das Team von Daniel Zöhrer geht mit einem 1:0-Vorsprung in die Partie und darf sich keine Patzer mehr erlauben, wenn man im direkten Duell gegen Langenzersdorf in der letzten Runde noch um den Titel spielen will – aktuell liegt man vier Verlustpunkte hinter dem Rivalen. Am Samstag steht für den USVL dann auch noch die schwierige Auswärtspartie in Gaweinstal an. “Wir dürfen keinen Punkt liegen lassen und müssen zwei souveräne Siege einfahren“, so Zöhrer.

Die Pasching-Elf holte sich mit einem 8:0 in Kreuzstetten Selbstvertrauen, Obmann Andreas Fleckl gibt die Marschrichtung vor: „Wir wollen gegen Leitzersdorf den ersten Heimsieg im Frühjahr“. Langenzersdorf selbst hat weiterhin erst einmal im Frühjahr Punkte abgegeben und will gegen Würnitz am Donnerstag den nächsten Schritt in Richtung Titel machen - die Schindelböck-Elf hat danach nur mehr zwei Partien. Der FCW ist nach einem 6:0 gegen Hohenruppersdorf aber wieder im Aufwärtstrend, Obmann Gernot Stöcklmayer hofft mit einem lachenden Auge darauf, dass der SVLE „ein bisschen locker lässt“.

Holt Hohenruppersdorf den zweiten Punkt?

Am Freitag gibt es für Schlusslicht Hohenruppersdorf auch die vielleicht letzte größere Chance, den zweiten Saisonpunkt zu holen. Bevor die Seuchensaison mit Partien gegen Ulrichskirchen und Leitzersdorf abgeschlossen wird, kommen nämlich die zehntplatzierten Kreuzstettner, es wird angesichts der jüngsten Resultate das Duell der „Geprügelten“. „Wenn ein paar Ausfälle von der Vorwoche zurückkommen ist was drinnen. Wir müssen halt den Kampf annehmen“, ist SCH-Sektionsleiter Johannes Kohl optimistisch. Bei den Gästen bestätigte Trainer Markus Stroschneider bereits, dass Paul Freudhofmaier und Christian Klein fehlen werden, die Favoritenrolle hat man trotzdem.

Am Samstag steigt das direkte Duell um Rang vier zwischen Groß-Schweinbarth und Ulrichskirchen. SGU-Trainer Christopher Petermann streut dem Kontrahenten Rosen: „Für mich sind sie eines der besten Teams der Liga, es wird ganz spannend“. Angesichts der vielen Ausfälle im eigenen Lager weist er die Favoritenrolle dem Gegner zu. In der Frühjahrstabelle sind beide Mannschaften punktegleich mit Gaweinstal auf den Rängen zwei und drei, aus acht Partien holte man jeweils fünf Siege und ein Unentschieden.

Frühschoppenpartie am Nachmittag in Obersdorf

Komplettiert wird der Samstag mit dem Duell der Tabellennachbarn Stetten (Achter) und Schrick (Neunter). „Die Tagesverfassung wird definitiv entscheidend sein. Wer dazu bereit ist mehr Kraft und Ausdauer zu investieren, wird wohl auch als Sieger vom Platz gehen“, weiß SVS-Trainer Walter Petru. Die einzige Sonntagspartie steigt zwischen Obersdorf und Sulz. Beim SCU wird den ganzen Tag lang der Ball rollen, bereits um 11 Uhr startet das Frühschoppen mit einem Spiel der U13-Mädchen, am 15 Uhr sind dann die Herren dran. „In der Rückrunde haben wir uns bis auf Gaweinstal gegen stärkere Gegner, wo wir das Spiel nicht machen müssen, etwas leichter getan“, merkte Sektionsleiter Helmut Diwald an.

Die Spiele im Überblick:

Donnerstag, 17 Uhr: Leitzersdorf – Sulz (Kadic, Restspielzeit, Anm.). 20 Uhr: Langenzersdorf – Würnitz (Autherith).

Freitag, 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf – Kreuzstetten (Komar).

Samstag, 17 Uhr: Groß-Schweinbarth – Ulrichskirchen (Kirschner), Gaweinstal – Leitzersdorf (Erkus), Schrick – Stetten (Strasser).

Sonntag, 15 Uhr: Obersdorf/P. – Sulz (Sahitaj).