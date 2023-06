Eine riesige (Meister-)Feier zum Abschied

1993/94 nach der Aufspaltung von der 2. Klasse Marchfeld und der 2. Klasse Zayatal in drei Ligen entstanden, war die 2. Klasse Weinviertel Süd (mit Ausnahme der Saisonen 2009/10 und 2010/11, als es eine Weinviertel A und Weinviertel B-Staffel gab) ein fixer Bestandteil des Niederösterreichischen Unterhauses. Da nächste Saison aus der 2. Klasse Weinviertel Nord, der Weinviertel Süd und der Marchfeld zwei Ligen geschaffen werden, schlägt am Wochenende die vorerst letzte Stunde der 2. Klasse Weinviertel Süd, viele Vereine werden kommende Saison nicht mehr aufeinandertreffen.

Das zweifellos brisanteste Spiel steigt am Freitagabend in Langenzersdorf. Der SVLE empfängt die zweitplatzierten Rivalen aus Leitzersdorf, die die Chance auf einen ultimativen Showdown im Laufe des Frühjahrs verspielten. Da die Spannung bereits weg ist, wird die Feier umso größer: Neben der Kampfmannschaft werden auch alle anderen Langenzersdorfer Meister-Teams geehrt, also voraussichtlich die Reserve, die Frauen, die U17 mit Enzersfeld und die U14. Weiters ist ein Fanmarsch inklusive Pyrotechnik und eine After-Match-Party eingeplant. „Das hat es noch nie bei uns gegeben. Ich rechne mit 1000 Zuschauern“, so der Medienbeauftragte Andreas Pangerl.

Kadlceks letztes Match steigt in Gaweinstal

Die einzige Mannschaft, die gegen Langenzersdorf im Laufe der Saison bis jetzt gewinnen konnte, heißt Gaweinstal. Für die Pasching-Elf geht es zum Abschluss gegen Sulz, bei den Gästen wird Spielertrainer Thomas Kadlcek seine fast 40 Jahre andauernde Fußballerkarriere vorerst beenden. Im stolzen Alter von 46 Jahren erzielte Kadlcek acht Saisontore, was ihn zum mit Abstand torgefährlichsten Sulzer machte. Gaweinstal-Obmann Andreas Fleckl will keine Abschiedsgeschenke verteilen: „Wir wollen die drei Punkte daheim lassen. Sie sind ein unangenehmer Gegner, aber daheim sind wir recht erfolgreich gegen Sulz“. Die letzten zwei Heimspiele gegen den USV gewann man, beim 0:3 2018 traf Kadlcek zum einzigen Mal auf Gaweinstaler Boden.

Verabschiedet werden am Samstag wohl auch die drei Groß-Schweinbarther Legionäre. Schließlich wird Nikola Gagic nach über vier Jahren im Verein nach Großkrut wechseln, auch der im Winter geholte Jozef Vajs und Michal Flaska, der seit 2018 bei der Kesinovic-Elf spielt, werden höchstwahrscheinlich den Klub verlassen. Gegner Obersdorf könnte mit einem Punktegewinn noch den vorletzten Platz an Kreuzstetten abgeben, Sektionsleiter Helmut Diwald ist aber realistisch: „Groß-Schweinbarth ist auf jeden Fall der Favorit, wir wollen das Beste rausholen“. Die letzten sieben Aufeinandertreffen gewann stets Groß-Schweinbarth.

Schrick und Würnitz machen den Abschluss

Stetten blieb in vier der letzten fünf Spiele ungeschlagen und Trainer Walter Petru hofft zum Abschluss gegen Kreuzstetten auf den dritten Sieg in Folge. Das Team von Markus Stroschneider pfeift dem Coach zufolge „aus dem letzten Loch“, verkaufte sich beim 1:3 gegen Langenzersdorf aber sehr teuer. Am Sonntag steigt das allerletzte Saisonspiel zwischen Schrick und Würnitz, beide Teams kämpften im Frühjahr mit der Form. Schrick gelang mit dem 0:0 gegen Obersdorf laut Trainer Christian Malek ein „kleiner Erfolg“, für FCW-Obmann Gernot Stöcklmayer fällt das Resümee der ganzen Saison positiv aus: „Wir haben mehr erreicht, als wir uns vorgenommen haben“.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20 Uhr: Langenzersdorf – Leitzersdorf (Cindi).

Samstag, 17:30 Uhr: Gaweinstal – Sulz (Temizsoy), Groß-Schweinbarth – Obersdorf (Pansky), Stetten – Kreuzstetten (Grögler).

Sonntag, 17:30 Uhr: Schrick – Würnitz (Seven).