Fernduell um den Vizemeister

Im Gegensatz zum ersten Platz, der dem SVLE nicht mehr zu nehmen ist, sind noch einige Veränderungen in der Tabelle möglich. Das vorerst letzte Auswärtsspiel als 2. Klasse-Verein bestreitet die Schindelböck-Elf in Kreuzstetten, im Herbst gab es gegen den FCK ein völlig überraschendes 1:1. In der Fremde holte der SVLE 28 von 30 möglichen Punkten, Kreuzstetten fuhr wiederum 15 ihrer 16 Zähler zuhause ein. Allerdings plagen Trainer Markus Stroschneider massive Personalsorgen, die meisten der neun Ausfälle gegen Leitzersdorf dürften auch am Wochenende nicht zurückkehren. „Man kann sagen, dass unsere Saison somit gelaufen ist", schlussfolgerte der Coach.

Noch nicht gelaufen ist die Saison für Ulrichskirchen und Gaweinstal. Bei der SGU will Trainer Christopher Petermann im letzten Meisterschaftsspiel die 40 Punkte-Marke überschreiten und Rang vier nach hinten absichern, die Pasching-Elf könnte am letzten Drücker Leitzersdorf (aktuell einen Punkt vorne) überholen – was nicht unmöglich erscheint, da der derzeitige Zweite noch gegen Langenzersdorf spielt. „Es wird eine sehr spannende Partie, wir wollen einen guten Abschluss und den Fans etwas bieten“, so Petermann. Das Match der 22. Runde in Hohenruppersdorf spielten die Blau-Roten bereits vorherige Woche.

Hohenruppersdorfs Topscorer muss wohl in die Innenverteidigung

Hohenruppersdorf selbst beschließt eine Saison, die man ganz klar am letzten Rang beendet, in Leitzersdorf. Der vergangene Woche gesperrte Christoph Koch ist wieder da, allerdings fehlt nun Andreas Steiner nach seiner fünften Gelben Karte, sodass der zuletzt im Sturm aufgebotene Florian Esberger, der acht der 16 Tore seines Teams erzielte, wohl in die Innenverteidigung zurück muss. Trotz der guten Leistung in der Vorwoche ist Sektionsleiter Johannes Kohl realistisch: „Sie sind qualitativ schon über uns zu stellen“. Die im Frühjahr leicht schwächelnden Leitzersdorfer blieben zuhause bis jetzt souverän und gewannen alle fünf Heimspiele.

Am Freitag finden zwei Mittelfeldduelle statt. Groß-Schweinbarth ist der Top fünf-Rang fix, Gegner Sulz ist derzeit Achter und kann sich noch bis auf Platz sechs verbessern. „Wir haben jetzt noch zwei starke Gegner, schauen wir was rauskommt“, so Sulz-Spielertrainer Thomas Kadlcek, der mit Saisonende beim USV aufhört. Beide Gänserndorfer Bezirkskontrahenten plagen aktuell dieselben Sorgen: Die mangelnde Effizienz vorm Tor. Die Tabellennachbarn Würnitz (Sechster) und Stetten (Siebter) treffen ebenfalls am Freitag im Korneuburger Derby aufeinander, sie machen sich mit Sulz die Endplatzierungen sechs bis acht aus.

Schrick kann Rang neun absichern

Auch im letzten Tabellendrittel werden die Ränge neun bis elf noch ausgespielt. Den einstelligen Platz kann Schrick allerdings am Wochenende gegen Obersdorf fixieren. Bei den Gästen wird in den letzten zwei Partien nicht mehr Michael Schneyder, sondern interimistisch Sektionsleiter Helmut Diwald auf der Bank sitzen, ehe im Sommer Reserve-Trainer Vidan Mikic zum Chefcoach befördert wird. „Vielleicht erreichen wir noch einen einstelligen Tabellenplatz“, hofft Diwald. Derzeit liegt man als Elfter zwei Zähler hinter Kreuzstetten und vier hinter Schrick.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19:30 Uhr: Sulz – Groß-Schweinbarth (Baston-Ciobanu), Ulrichskirchen – Gaweinstal (Keserovic), Würnitz – Stetten (Kölemen).

Samstag, 17:30 Uhr: Leitzersdorf – Hohenruppersdorf (Köroglu).

Sonntag, 15:30 Uhr: Obersdorf/P. – Schrick (Burcoiu). 17:30 Uhr: Kreuzstetten – Langenzersdorf (Pansky).