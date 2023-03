Harte Brocken fürs Spitzentrio

Am Freitagabend lädt Tabellenführer Langenzersdorf zum ersten Heimspiel im Frühjahr. Gegen Sulz ist man auf Revanche aus, schließlich kam man im Herbst nicht über ein 1:1 hinaus – ein Ergebnis, mit dem der SVLE im Titelkampf wohl nicht glücklich wäre. Dementsprechend sieht die Erwartungshaltung des Sportlichen Leiters Manuel Hofstätter aus: „Sulz darf kein Stolperstein sein, aber wir haben natürlich Respekt und sind gewarnt“. Der gegnerische Spielertrainer Thomas Kadlcek dürfte sein Team auf eine Abwehrschlacht einschwören: „Wir werden eher in der Defensive unser Glück suchen. Wir sind nicht Favorit und wollen ihnen wenig Möglichkeiten geben“.

Ebenfalls am Freitag steigt der Kellergipfel zwischen Schlusslicht Hohenruppersdorf und dem Vorletzten Obersdorf. Beide Teams konnten sich für eine starke Vorbereitung nicht im ersten Match mit Punkten belohnen. Bei den Heimischen ist Petr Kanovsky nach Rot gegen Sulz gesperrt, Julian Hauser und Sascha Sollinger sind fraglich. SCU-Sektionsleiter Helmut Diwald bleibt nach dem 0:6 gegen Gaweinstal bescheiden: „Das Team sollte ein ganz anderes Bild zeigen, aber wir sind nicht der Favorit“. Für Obersdorf wäre es der Auswärtssieg seit April des Vorjahres, für Hohenruppersdorf der erste überhaupt seit Juni 2022. Mit einem 3:3 wie im Herbst wäre wohl niemand richtig glücklich.

Zöhrer: „Wird definitiv kein Zuckerschlecken“

Am Samstag ist der erste SVLE-Verfolger Leitzersdorf im Einsatz und muss zum Vierten Würnitz. Beide Teams starteten mit einem 3:1-Sieg erfolgreich ins Frühjahr, FCW-Obmann Gernot Stöcklmayer bleibt aber bescheiden: „Es wird ganz schwer, aber wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“. Aber auch USV-Coach Daniel Zöhrer zollte dem Gegner, den er mit den Attributen „bissig“ und „zweikampfstark“ verbindet, Respekt: „Wir mussten dort in der Vergangenheit bereits den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Das wird definitiv kein Zuckerschlecken.“ Tatsächlich fuhr Leitzersdorf von zwei der letzten drei Partien in Würnitz ohne Punkte nach Hause.

Nicht weniger brisant ist das Derby zwischen Gaweinstal und Groß-Schweinbarth, das für beide Teams unter sehr unterschiedlichen Voraussetzungen stattfindet. Während die Pasching-Elf mit einem Schützenfest in Obersdorf ins Frühjahr startete und nun auch wieder Julian Kretschmer zur Verfügung steht, verloren die Gäste trotz starker Vorbereitung mit 0:1 in Schrick. Dementsprechend fordert Sektionsleiter Lukas Widhalm eine Leistungssteigerung: „Da wird der Gegner ganz anders spielen, aber mit einer Leistung wie letzte Woche werden wir drei, vier zu Null verlieren“. Beim Hinspiel im Herbst war der SVG noch ebenbürtig und verlor vor 250 Zuschauern knapp mit 3:4.

Schrick will den perfekten Start mit sechs Punkten hinlegen

Auch für den Groß-Schweinbarth-Bezwinger selbst kommt nun eine ganz andere Aufgabe, schließlich darf man Schrick gegen den Tabellennachbarn aus Kreuzstetten wohl als Favoriten bezeichnen. Trainer Christian Malek stört das nicht: „Sie sind eine spielerisch gute Mannschaft. Wir haben jetzt ein bisschen ein ‚Brüstl‘, wichtig ist, dass wir mit der selben Einstellung reingehen“. Mit einer Leistung wie in der Vorwoche sei ein Sieg sicher drinnen, vermutet der Coach. Der FCK verlor zwar gegen Würnitz, darf aber auf die Rückkehr von Matthias Kranner, der beruflich verhindert war, sowie Christian Klein (Zerrung) und Stephan Koudela (krank) hoffen.

Komplettiert wird der Spieltag mit dem Duell zwischen Stetten und Ulrichskirchen, die in der Tabelle zwar drei Plätze, aber nur einen Punkt voneinander getrennt sind. Beide teilen das Schicksal, in der Vorwoche trotz ansprechender Leistung gegen ein Spitzenteam keine Zähler mitgenommen zu haben. SVS-Trainer Walter Petru ortete das große Manko bei der Effizienz, sein Gegenüber Christopher Petermann sah Defizite in der Ausdauer. Diesmal hofft der SGU-Coach auf drei Punkte: „Wir unterschätzen sie nicht, es wird sicher ein Match auf Augenhöhe. Aber wir wollen schon gewinnen“. Thomas Pichler wird nach seiner Sperre zurückkommen.

Die Spiele im Überblick:

Freitag: Hohenruppersdorf – Obersdorf/P. (19.30, Sungur), Langenzersdorf – Sulz (20, Günes).

Samstag: Würnitz – Leitzersdorf (16, Weber), Gaweinstal – Groß-Schweinbarth (16.30, Loibl).

Sonntag: Kreuzstetten – Schrick (16.30, Koc), Stetten – Ulrichskirchen (16.30, Prochazka).