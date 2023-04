Hoher Besuch in Langenzersdorf

Werbung

Sofern das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, startet die Runde gleich einmal mit zwei interessanten Duellen. Am Freitagabend empfängt Spitzenreiter Langenzersdorf die Groß-Schweinbarther, die schon letzte Woche regenbedingt zum Zuschauen gezwungen waren und weiterhin darauf warten, an den Derbysieg in Gaweinstal anschließen zu können. Mit dabei ist auch Dominik Fitz, der in Langenzersdorf seine Karriere begann und im zarten Alter von sieben Jahren nach Wien-Favoriten wechselte. Der Austria-Profi wird den Ehrenanstoß machen und in der Pause Autogramme schreiben.

Die gerade angesprochenen Gaweinstaler holten sich in Schrick vergangene Woche drei Punkte und werden in Hohenruppersdorf nun das dritte Derby in Folge bestreiten. Das Schlusslicht war zuletzt gezwungenermaßen spielfrei und wartet bereits seit elf Spielen auf einen Punktegewinn. Gegen die Pasching-Elf gab es in den letzten 20 Duellen nur vier Unentschieden und 16 Niederlagen, ein Hoffnungsschimmer könnte sein, dass bei Gaweinstal die Offensivkräfte Jiri Velecky und Michael Wimmer gesperrt fehlen. Alles andere als ein Sieg der Gäste wäre dennoch eine Überraschung und würde deren Titelchancen weiter sinken lassen.

Freundschaftliches Derby zwischen Kreuzstetten und Ulrichskirchen

Derbyzeit ist am Samstag auch in Kreuzstetten, wenn die SG Ulrichskirchen zu Gast ist. “Wir freuen uns darauf, es wird ein tolles Spiel”, ist sich Gäste-Coach Christopher Petermann sicher. Beide Vereine kooperieren im Nachwuchs miteinander, dementsprechend eng sind sie miteinander vernetzt. Das zeigt sich auch daran, dass Petermanns “Co” Gerhard Ullmann seine ganze Spielerkarriere beim FCK verbrachte und beim 0:0 vor nicht einmal einem Jahr noch als Keeper in die Bresche sprang und die Offensive seines jetzigen Klubs zur Verzweiflung brachte. Bei aller Freundschaft will Petermann aber die drei Zähler mitnehmen und in den letzten elf direkten Duellen schrieb man zumindest immer an.

Gewinnen wollen auch die zuletzt von einer Absage betroffenen Leitzersdorfer gegen Schrick, um wieder mit Langenzersdorf gleichzuziehen – von den Verlustpunkten her ist man weiterhin gleichauf. Das direkte Duell im Herbst musste unwetterbedingt abgebrochen werden, im zweiten Anlauf brachte die Zöhrer-Elf aber die drei Zähler ins Trockene. Die dritte Samstagspartie steigt in Würnitz, wo Trainer Gerhard Gastinger nach zwei Platzverweisen in Ulrichskirchen seine Abwehr umstellen muss. Sein Sulzer Amtskollege Thomas Kadlcek hofft nach dem Selbstfaller gegen Stetten auf einen Erfolg, um in der Tabelle “wieder dorthin zu kommen, wo wir eigentlich hingehören”.

Stetten will den zweiten Sieg in Folge

Das einzige Sonntagsspiel steigt in Stetten, wo Trainer Walter Petru vor den Obersdorfern, die ohne gelernten Keeper beinahe gegen Langenzersdorf anschrieben, Respekt zeigt: “In der Liga ist alles möglich, egal wie welche Mannschaft in der Tabelle steht. Es braucht wieder harte Arbeit, damit wir etwas mitnehmen”. Ebenfalls “etwas mitnehmen” und “an die gute Leistung gegen Langenzersdorf anschließen” will Obersdorf-Sektionsleiter Helmut Diwald, dessen Team das einzige bisherige Auswärtsspiel im Frühjahr in Hohenruppersdorf mit drei Punkten erfolgreich gestalten konnte.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf - Gaweinstal (M. Strobl); 20 Uhr: Langenzersdorf - Großschweinbarth (Strauch).

Samstag, 16 Uhr: Würnitz - Sulz (B. Gogadze); 16.30 Uhr: Kreuzstetten - Ulrichskirchen (K. Bajric), Leitzersdorf - Schrick (Ünlü).

Sonntag, 16.30 Uhr: Stetten - Obersdorf/P. (Andric).