Im Mittelfeld wird es enger

Die Quasi-Doppelrunde in der Vorwoche brachte so manch überraschendes Ergebnis zustande. Souverän blieb dagegen das Spitzenduo Leitzersdorf und Langenzersdorf, das weiterhin fast im Gleichschritt marschiert. Nun folgen für beide vermeintliche Pflichtaufgaben, falls es etwas mit dem Titel werden soll: Der SVLE muss nach Schrick, die Zöhrer-Elf nach Obersdorf. Immerhin holte Schrick aus drei Heimspielen im Frühjahr zwei Siege, der im Winter geholte Stürmer Adrian Rrahmani traf bisher in sechs Spielen sechs Mal. Obersdorf erzielte beim 3:3 gegen Stetten wiederum das zehnte Tor im Frühjahr – im ganzen Herbst waren es insgesamt acht.

Eröffnet wird der Spieltag aber bei den Hohenruppersdorfern, die weiterhin auf den zweiten Punktegewinn in der Saison warten. Ob der gegen Stetten gelingt? Sektionsleiter Johannes Kohl sieht Chancen: „Es ist bei uns viel davon abhängig, wer da ist. Ein gelernter Stürmer fehlt uns ein wenig. Aber wenn wir in Führung gehen, ist sicher was drinnen“. Sollte man am Freitag punktelos bleiben, warten mit Ausnahme von Kreuzstetten nur mehr Gegner aus den Top sechs. Stetten-Coach Walter Petru bleibt trotz der klaren Rollenverteilung aber bescheiden: „Für uns ist alles Knochenarbeit. Wir müssen uns jeden Punkt erarbeiten“.

SGU-Coach Petermann hofft auf ein Umdenken im Team

Die einzige Samstagspartie steigt zwischen Gaweinstal und Würnitz. Die Pasching-Elf will im dritten Frühjahrs-Heimspiel zum ersten Mal anschreiben, der Gegner ist nach vier Niederlagen in den letzten fünf Partien (den Abbruch gegen Groß-Schweinbarth eingerechnet) weit von der Bestform entfernt. Selbiges gilt für Ulrichskirchen, das nach dem Sieg gegen Leitzersdorf aus dem Doppler gegen Schrick und Kreuzstetten nur einen Zähler mitnahm. „Schauen wir ob wir die Jungs wieder auf Schiene bringen. Ich hoffe es gibt jetzt ein Umdenken“, so Trainer Christopher Petermann. Bei Gegner Sulz muss der gegen Würnitz in Minute 89 eingetauschte Dominik Janka gesperrt zuschauen, nachdem er in der 90. Minute Gelb und in der 91. Gelb-Rot sah.

Komplettiert wird der Spieltag mit dem direkten Duell der „Gewinner“ des vorherigen: Groß-Schweinbarth (den Abbruch in Würnitz eingerechnet) und Kreuzstetten holten jeweils sechs Punkte. Die Kesinovic-Elf ist seit fünf Partien ungeschlagen, Sektionsleiter Lukas Widhalm hofft auf den nächsten Erfolg: „Wir sind Favorit und wollen auf jeden Fall gewinnen, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen“. Bei den Gästen ist der angeschlagene Stephan Koudela fraglich, Trainer Markus Stroschneider gibt sich aber kämpferisch: „Wir fahren mit Selbstvertrauen hin und wollen überraschen“. Auswärts holte sein Team in der ganzen Saison übrigens erst einen Punkt.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Hohenruppersdorf - Stetten (Andric).

Samstag, 16.30 Uhr: Gaweinstal - Würnitz (F. Schwarzl).

Sonntag, 14.30 Uhr: Obersdorf/P. - Leitzersdorf (Cakmak); 16.30 Uhr: Groß-Schweinbarth - Kreuzstetten (Sen), Schrick - Langenzersdorf (Rosenmayr), Sulz - Ulrichskirchen (Erkol).