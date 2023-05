Vier Derbys an einem Wochenende

Vier Verlustpunkte liegt Tabellenführer Langenzersdorf vor dem ersten Verfolger, trotzdem herrscht nach der Trennung vom Sportlichen Leiter Manuel Hofstätter eine gewisse Unruhe im Verein. Sportlich läuft das Frühjahr mit 19 geholten von 21 möglichen Punkten weiterhin perfekt, nun ist Lokalrivale Stetten der nächste Gegner, der sich dem auf Meisterkurs befindlichen SVLE entgegenstellt. „Wir wissen was auf uns zukommt, sie haben viel Offensivkraft. Aber wir haben uns schon im Hinspiel gut verkauft“, blickt SVS-Trainer Walter Petru aufs 0:2 im Herbst zurück. Noch lieber denkt er wohl ans letzte direkte Duell im Alpenstadion, das gewann man im April 2022 nämlich mit 1:0.

Der schärfste Konkurrent Leitzersdorf verlor vergangene Woche bereits zum zweiten Mal im Frühjahr und das völlig überraschend mit 3:1 beim Vorletzten Obersdorf. Mit Lukas Kronberger gibt es wieder einen Gesperrten und nun trifft man auf Groß-Schweinbarth, das zweitbeste Frühjahrsteam. „Wenn Obersdorf gegen sie gewinnt sollte es für uns auch möglich sein“, zeigt sich SVG-Sektionsleiter Lukas Widhalm selbstbewusst, sein Team holte aus den letzten sechs Partien fünf Siege und ein Unentschieden. Fehlen dürfte allerdings Topstürmer Adrian Kral mit einer Bänderverletzung.

Gelingt Schrick der erste Freitagssieg seit fünf Jahren?

Schon am Freitag wird die Runde in Sulz eröffnet, die Kadlcek-Elf empfängt Schrick im Flutlichtderby. Für das Team von Christian Malek geht es dabei um die Beendigung einer kuriosen Negativ-Serie: Seit Juni 2018 spielte man lediglich sieben Meisterschaftspartien am Freitag, alle gingen verloren. Angeschrieben hat man zuletzt ausgerechnet im Derby, Sulz wurde damals mit 3:2 bezwungen. Die jüngsten Auftritte stimmten den Schricker Coach positiv, auch wenn gegen Langenzersdorf und Leitzersdorf nicht gepunktet werden konnte. Sulz-Spielertrainer Thomas Kadlcek warnt: „Sie sind gut drauf. Wir müssen schauen dass wir die Tore machen, das ist momentan unser größtes Manko“.

In Würnitz steigt das Duell der tabellarisch schwächsten Frühjahrsteams, auch wenn die Gastinger-Elf angesichts von sieben Zählern in der Rückrunde und aktuell Rang sechs klar gegenüber Hohenruppersdorf zu favorisieren ist. Einen Sieg gibt Obmann Gernot Stöcklmayer nach dem 0:0-Achtungserfolg in Gaweinstal als Ziel aus. Die Gäste hoffen weiter auf den ersten Frühjahrspunkt, gegen Stetten hielt man diesen immerhin bis zu Minute 74, ehe man 1:3 verlor.

Gaweinstal ist auswärts im Frühjahr noch makellos

Derbystimmung wird am Samstag aufkommen, wenn Ulrichskirchen Obersdorf empfängt. Die letzten vier direkten Duelle gingen an die SGU, nach dem Achtungserfolg gegen Leitzersdorf braucht sich die Schneyder-Elf allerdings nicht zu verstecken. Ulrichskirchen-Trainer Christopher Petermann sieht das auch so: „Sie sind eine kompakte und kämpferisch gute Mannschaft, aber wir wollen gewinnen“. Auch das einzige Sonntagsmatch ist ein Derby, Kreuzstetten empfängt Gaweinstal. Während die Pasching-Elf zuhause noch auf den ersten Frühjahrssieg wartet, gewann man in der Fremde alle Partien. Der FCK siegte wiederum in den letzten drei Heimspielen, zumindest eine Serie wird also zu Ende gehen.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Sulz - Schrick (Pansky).

Samstag, 16 Uhr: Würnitz - Hohenruppersdorf (Sen); 16.30 Uhr: Leitzersdorf - Großschweinbarth (K. Simon), Stetten - Langenzersdorf (Pelic); 19 Uhr: Ulrichskirchen - Obersdorf/P. (Ünlü).

Sonntag, 16.30 Uhr: Kreuzstetten - Gaweinstal (Emnadze).