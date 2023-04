Zwei Derbys und ein Brüder-Duell

Werbung

Spieltag 14 startet am Freitagabend gleich einmal mit dem direkten Duell um Rang vier zwischen den punktgleichen Teams Ulrichskirchen und Würnitz. Beide starteten mit einem Sieg und einer Niederlage ins Frühjahr, das direkte Duell im Herbst ging an die Gastinger-Elf. SGU-Coach Christopher Petermann freut sich auf ein „kleines Highlight-Spiel“, auf der anderen Seite verspürt Obmann Gernot Stöcklmayer Respekt vorm Gegner und zeitgleich Selbstvertrauen: „Das wird sicherlich eine harte Partie. Für uns gibt es aber keinen Grund zur Unruhe. Wir werden einfach so wie bisher weitermachen.“

Am Samstag geht es für Groß-Schweinbarth gegen Hohenruppersdorf nicht nur ums Prestige, sondern auch um den ersten Heimsieg in der laufenden Saison. Nach dem Derbysieg in Gaweinstal ist Sektionsleiter Lukas Widhalm optimistisch, gegen das Schlusslicht endlich daheim voll anzuschreiben: „Mit einer Leistung wie letzte Woche werden wir keine Probleme haben denke ich, aber es ist halt ein Derby“. Auf der anderen Seite glaubt auch Trainer Alexander Herkner an einen Punktegewinn, wenn sein Team zwei starke Halbzeiten zeigt. Bisher scheiterte es laut ihm genau daran aber: „Gegen Obersdorf spielten wir in der zweiten Hälfte, wie wenn wir elf Spieler getauscht hätten“.

Fährt Schrick einen historischen Derbysieg ein?

Nur wenige Kilometer weiter treffen zeitgleich auch die Nachbarn Schrick und Gaweinstal aufeinander. Die Pasching-Elf darf sich eigentlich keine Patzer mehr leisten, um nicht komplett den Anschluss zum Spitzenduo zu verlieren. Immerhin spricht die Statistik stark für die Grün-Weißen, in den letzten 19 Aufeinandertreffen gab es 16 Siege und drei Unentschieden. Schrick-Trainer Christian Malek sah sein Team nach der Pleite in Kreuzstetten „wieder am Boden der Realität“ und schlussfolgerte: „ Mit einer Leistung wie in Kreuzstetten werden wir dort wie im Herbst (2:6, Anm.) verlieren, mit einer wie gegen Groß-Schweinbarth (1:0, Anm.) können wir auch Gaweinstal schlagen“.

Die dritte Samstagspartie ist zwar kein Derby, aber dennoch hochinteressant: Titelkandidat Leitzersdorf trifft auf Kreuzstetten, USV-Keeper Tobias Weichselberger, der selbst beim FCK war, auf seinen kleinen Bruder Tim. „Wer Meister werden will, darf sich sowieso keinen Patzer erlauben“, vermutet Leitzersdorf-Sektionsleiter Andreas Bumba, dessen Team im Frühjahr bisher makellos war, was auch so bleiben soll. Auf der anderen Seite glaubt Trainer Markus Stroschneider nach dem Erfolg gegen Schrick ohne drei Leistungsträger (Christian Klein, Patrick Fendt und Philipp Gröger) an die nächste Chance auf Punkte: „Wir dürfen fast keine Fehler machen, dann ist alles möglich“.

Flutlichtpartie am Ostersonntag in Sulz

Am Ostersonntag will Tabellenführer Langenzersdorf beim Vorletzten Obersdorf, der vergangene Woche seinen zweiten Saisonsieg feierte, keine Geschenke verteilen. „Im Grunde bleibt uns nichts anderes übrig, als auf drei Punkte zu spielen“, meinte der Sportliche Leiter des SVLE, Manuel Hofstätter. Auf der anderen Seite sah Sektionsleiter Helmut Diwald bereits das Gastspiel des Spitzenreiters in Ulrichskirchen und zollt dem Gegner daher Respekt: „Die Favoritenrolle ist denk ich klar vergeben. Ich geh eher nicht davon aus, dass wir jetzt eine Siegesserie starten“.

Komplettiert wird die Runde am ungewöhnlichen, sonntägigen 18:30-Termin in Sulz, wo die punktegleichen Stettner zu Gast sind. Für den Sulzer Spielertrainer Thomas Kadlcek ist es das Duell mit dem Ex-Verein, er kennt den Gegner daher gut. „Sie haben definitiv Qualität, ich bin schon sehr gespannt auf die Partie“, so Kadlcek, der wieder auf Robert Vock setzen kann. Auf der anderen Seite hadert Trainer Walter Petru mit der Inkonstanz seines Teams und fordert nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Ulrichskirchen eine Leistungssteigerung. Sein Team startete mit zwei Niederlagen ins Frühjahr und verlor auch das Hinspiel gegen Sulz.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19:30 Uhr: Ulrichskirchen – Würnitz (Ivankovic).

Samstag, 16:30 Uhr: Groß-Schweinbarth – Hohenruppersdorf (Linder), Leitzersdorf – Kreuzstetten (Schöber), Schrick – Gaweinstal (Kirschner).

Sonntag, 14:30 Uhr: Obersdorf/P. – Langenzersdorf (Busch). 18:30 Uhr: Sulz – Stetten (Erkol).