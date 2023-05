Zwei Siege fürs 40-Punkte-Ziel

Zu Pfingsten rollt der Ball in der Liga nur vereinzelt. Am Freitagabend bestreitet Schlusslicht Hohenruppersdorf das vorgezogene Match der 22. Runde gegen Ulrichskirchen. Nach dem ersten Saisonsieg in der Vorwoche gegen Kreuzstetten bleibt Sektionsleiter Johannes Kohl optimistisch: „Vielleicht können wir ein bisschen was von der Euphorie mitnehmen“. Allerdings ist Christoph Koch gesperrt. SGU-Trainer Christopher Petermann gab als Saisonziel vergangene Woche das Erreichen der 40 Punkte-Marke aus. Dafür braucht es fünf Zähler, also zwei Siege aus den letzten zwei Partien. Der Coach warnt aber: „Spiele die du gewinnen musst sind ganz gefährlich“. Unter seinem Vorgänger Christian Streicher verlor man vergangenen Juni mit 2:0 in Hohenruppersdorf.

Ebenfalls im Einsatz ist Leitzersdorf, das mit der Niederlage in Gaweinstal nicht nur die letzte Chance auf den Meistertitel verlor, sondern nun auch um den „Vize“ zittern muss - der Vorsprung auf die Pasching-Elf beträgt einen Zähler. Da dürfen die zehntplatzierten Kreuzstettner nicht zum Stolperstein werden. Vor dem Nachtragsspiel aus Runde 14 plagen FCK-Coach Markus Stroschneider ordentliche Personalsorgen: Zu den acht Ausfällen der Vorwoche kommen Patrick Putz, Philipp Gröger (beide gesperrt), Tim Weichselberger und Patrick Fendt (beide verletzt) dazu. Kurios: Kreuzstetten verlor im Frühjahr alle drei Auswärtspartien mit einem Treffer Unterschied, noch dazu kassierte man immer frühestens in der 84. Minute das entscheidende Gegentor.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19:30 Uhr: Hohenruppersdorf - Ulrichskirchen (Sungur).

Samstag, 16:30 Uhr: Leitzersdorf - Kreuzstetten (Jony).