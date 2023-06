Ein 38 Tore-Stürmer für das Schlusslicht

38 Tore in 26 Partien! Mit dieser beeindruckenden Statistik, die ganz locker zum Gewinn der Torschützenkrone in der 6. Liga Bratislava-Vidiek reichte, verabschiedet sich der 28-jährige Slowake Matej Klokner vom SK Senkvice zum ersten Mal in seiner Fußballkarriere in Richtung Österreich. Die Aufgabe, der sich der Stürmer mit der Erfahrung von zwölf Zweitligaeinsätzen für den SK Senec in der Saison 2013/14 ab sofort stellt, ist aber keine leichte: Er soll der Offensive des SC Hohenruppersdorf neues Leben einhauchen. Das abgeschlagene Schlusslicht der Vorsaison erzielte in 22 Partien insgesamt nur 18 Tore, allein acht davon gingen aufs Konto von Florian Esberger, der mal in der Innenverteidigung, mal im Sturm aufgeboten wurde.

„Hoffentlich bringt er das bei uns auch zusammen“, lachte SCH-Sektionsleiter Johannes Kohl angesichts der vorherigen Traum-Saison des neuen Stürmers, der bereits zweimal am Training war und dort auch seine Qualitäten andeutete. Auch die Tormannposition besetzt man mit einem Slowaken, nach der Trennung vom Tschechen Michal Cervinka heißt der neue Einser Jakub Hanuliak. Der 26-jährige kommt vom TJ Rovinka, beim Meister der 4. Liga in der Region Bratislava kam er auf 884 Einsatzminuten in der abgelaufenen Saison.

Ebenfalls neu: Ex-Ebenthaler Erik Zacek

Da die beiden Nicht-Verbandsspieler sind, hat der dritte neue Slowake bereits Österreich-Erfahrung: Mittelfeldmann Erik Zacek (22 Einsätze, drei Tore) wechselt vom SV Ebenthal, dem Letzten der 2. Klasse Marchfeld, zum Letzten der 2. Klasse Weinviertel Süd, kommende Saison treffen beide Teams aufeinander. Angesichts von acht fixen Abgängen könnten laut Kohl noch weitere Spieler kommen: „Wir führen aktuell Gespräche und werden noch jemanden testen“. Auch an Kickern vom ab Sommer nicht mehr an der Meisterschaft teilnehmenden USV aus der Nachbarortschaft Klein-Harras ist man dran.

Fix zugeschlagen hat dort schon mit Groß-Schweinbarth ein anderer Nachbar: Der ältere der beiden Haydar Güles, dessen Leihvertrag ohnehin ausgelaufen wäre, kehrt zum SVG zurück, ob er in der Kampfmannschaft eine Rolle spielen wird, ist noch ungewiss.