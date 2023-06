Ein Trainer kommt, mehrere Spieler gehen

Nach einer Horror-Saison mit nur vier Punkten steht der SC Hohenruppersdorf wenig überraschend vor einem großen Umbruch. Die Trainersuche ist mittlerweile beendet, nächste Saison nimmt sich Peter Klofac der Herausforderung an. Wie schon sein Vorgänger Alexander Herkner coachte Klofac den Rivalen Sulz, der Ex-Großebersdorf-Trainer war aber auch schon jahrelang beim damaligen Gebietsligisten Sierndorf Coach und wurde mit Stetten in der 2. Klasse Donau Meister. „Er hat eine sehr gute Vita, wir waren letztes Jahr schon in Kontakt und jetzt hat es gepasst“, freute sich Sektionsleiter Johannes Kohl.

Klofac lernte das Team schon am Training kennen und schaute seinen künftigen Schützlingen auch beim 2:4 in Leitzersdorf auf die Beine. „Es wird sicher nicht leicht, aber wir sind guter Dinge, dass es bergauf geht“, zeigte sich Kohl optimistisch.

Cervinka, Kanovsky und Pistrol unter den Abgängen

Aber auch am Spielersektor tut sich beim SCH einiges. Die Tschechen Michal Cervinka und Petr Kanovsky werden gehen, nachdem sie laut Kohl „ein bisschen den Spaß verloren haben“, auch von der von Herkner geholten Abordnung aus Wien bleibt nicht viel über: Ivan Markovic und Yannic Braunsteiner gehen zu Kapellerfeld zurück, Ex-Profi Markus Pistrol, der nur zweimal spielte, wird ebenso nicht mehr kommen wie Stephan Hofer und Marcus Meisinger, die ebenfalls kaum am Platz standen. Bleiben wird dagegen Julian Hauser. Der für Kohl „fast schmerzhafteste“ Abgang ist aber jener von Sebastian Fembek nach Weikendorf. „Er ist aus Tallesbrunn und spielt seit der Jugend bei uns, aber sie sekkieren ihn auch schon länger, jetzt probiert er es dort aus“, so der Sektionsleiter. Weiters hört Mario Jaksic – übrigens schon zum zweiten Mal – auf, Sascha Sollinger tritt kürzer.

Neu sind dafür drei Legionäre für Tor, Sturm und Mittelfeld, laut Kohl hält man auch nach einem Innenverteidiger und einem Flügel Ausschau. Zudem dürften David Stefanek und Stefan Kleedorfer nach Verletzungen zurückkommen.