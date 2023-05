Erlösung nach einem Jahr

Was haben Hohenruppersdorf, Club 83 Wiener Neustadt und Krumau gemeinsam? Sie waren bis zum Wochenende die einzigen Herren-Kampfmannschaften in Niederösterreich ohne Saisonsieg. Besonders kurios: Alle drei konnten am Wochenende endlich wieder gewinnen.

Der erste Sieg für Interimscoach Andreas Sollinger wurde dabei zum echten Krimi. Die Partie verlief auf mäßigem Niveau ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Im Gegensatz zu anderen Frühjahrspartien, in denen dem SCH am Schluss die Luft ausging und man entweder den nahenden Punkt verlor (Sulz, Stetten) oder ins Debakel lief (Langenzersdorf, Groß-Schweinbarth), konnten sich die Hohenruppersdorfer diesmal überwinden. Und so erzielte Sebastian Fembek in Minute 84 sein erstes Saisontor, das auch das einzige in der Partie bleiben sollte. „Wir haben gejubelt, als hätten wir die Champions League gewonnen“, schildert Sektionsleiter Johannes Kohl.

Mit dem Tor begann die turbulente Schlussphase aber erst, schließlich gab es zwischen der 89. und der 91. Minute drei Platzverweise: Kreuzstettens Philipp Gröger sah für ein Foul glatt Rot, Teamkollege Patrick Putz nach einem Stoß gegen David Bijelonjic ebenso und SCH-Joker Christoph Koch bekam die Ampelkarte. Am Ende durfte man aber den ersten Sieg seit 11. Juni 2022 bejubeln. Den damalige Gegner, Ulrichskirchen, empfängt man am Freitag wieder.