Nasenbruch beim Kampfmannschaftsdebüt

Schrick - Hohenruppersdorf 1:0. Nach der Trennung von Trainer Alexander Herkner als Folge der 1:8-Klatsche gegen Gaweinstal führte Andreas Sollinger den SC Hohenruppersdorf interimsmäßig ins Spiel bei Schrick. Beide Seiten waren ersatzgeschwächt, während bei den Gästen die Abwehrstützen Andreas Steiner (krank) und Markus Pistrol (Salmonellen) fehlte, debütierte bei Schrick der im vergangenen Herbst angemeldete Patrick Haselmayr aufgrund vieler Ausfälle.

SCH-Sektionsleiter Johannes Kohl sah einen durchaus ansprechenden Auftritt seines Teams, USV-Trainer Christian Malek war mit dem ersten Durchgang nicht ganz zufrieden: „Wir haben uns schnell an den Gegner angepasst und viele Abspielfehler gemacht. Zumindest haben wir hinten nichts zugelassen“. Vorne durfte man in Minute 12 jubeln: Nach einer Balleroberung bediente Alexander Bitter per Flanke Adrian Rrahmani, der per Kopf auf 1:0 stellte. Die Gäste fingen sich dann und strahlten durch Weitschüsse von Julian Hauser und Petr Kanovsky durchaus Gefahr aus, zudem sah Kohl einen nicht gegebenen Elfmeter nach einem Stoß gegen Hauser im Strafraum.

Adrian Rrahmani vergab nach seinem Tor einen Elfmeter

In Halbzeit zwei wurden die Gäste zunehmend offensiver, die gefährlicheren Chancen hatte aber Schrick: Zweimal traf man Alu, einmal gab es nach einem Foul an Bahri Cetin Elfmeter, aber Rrahmani scheiterte an Keeper Michal Cervinka. Nach einer Stunde gab es dann eine unschöne Szene: Schricks Patrick Haselmayr erlitt wohl einen Nasenbruch. „Er hatte im Leben schon zwei Nasenbrüche und es hat sich genau gleich angefühlt“, so Malek. Der SC Hohenruppersdorf wünscht an dieser Stelle gute Besserung.

Die Gäste versuchten es in der Schlussphase mit der Brechstange und kamen durch Joker Franz Kautz mit einem Schuss aus der Drehung zu einer guten Ausgleichschance, Tor sollte aber keines mehr fallen. „Ich kann uns nichts vorwerfen, die Niederlage ist nicht unverdient, aber auch ein Unentschieden wäre möglich gewesen. Sie haben halt das Tor gemacht und wir nicht“, so Kohl. Malek sah einen verdienten, zu niedrig ausgefallenen Sieg. „Es war nicht unsere beste Leistung, aber der Einsatz hat gepasst“, so der USV-Trainer.

23.04.2023 16:30

Statistik:

Schrick - Hohenruppersdorf 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (12.) Rrahmani

Karten: Maier (64., Gelbe Karte Unsportl.)Jaksic (80., Gelbe Karte Unsportl.), Hauser (63., Gelbe Karte Foul)

Schrick: Reuter, Maier Oliver, Haselmayr (66. Schmid), Maier Niklas, Hrabak, Steiner Maurice (89. Schalkhammer), Alamdari, Zapracsny, Rrahmani, Bitter (66. Wagensonner), Cetin

Hohenruppersdorf: Cervinka, Steiner Daniel, Fembek, Jaksic, Kaňovský (77. Steiner), Hauser (70. Vock), Bijelonjic Alessandro (61. Bijelonjic), Markovic, Koch, Esberger, Braunsteiner (77. Kautz)

89 Zuschauer, Schiedsrichter: Sezer Uguz