Ilic machte den Unterschied

Schrick - Langenzersdorf 0:2. Gegen den Ersten Langenzersdorf wollte Schrick zuhause die Überraschung schaffen. Tatsächlich war der erste Durchgang wenig spannend, beide Seiten ließen aus dem Spiel heraus wenig zu, gefährliche Chancen waren trotz vieler Standards eher Mangelware. Das ersatzgeschwächte Team von Christian Malek kämpfte sich in die Partie und bot den Gästen im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Paroli. Bitter: USV-Topstürmer Adrian Rrahmani musste mit einer Zerrung in Minute 54 vom Platz, nur Augenblicke später knallte der Topstürmer des SVLE, Dennis Ilic, einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck, wobei er dabei laut Malek auch Windglück hatte.

Schrick war offensiv bemüht und kam zu ein, zwei guten Aktionen, spätestens beim letzten Pass gab es an der bombenfest stehenden Langenzersdorf-Defensive aber kein Vorbeikommen mehr. In Minute 87 gab es dann einen Elfmeter für die Gäste, Maurice Steiner soll ein Foul begangen haben. „Ich hab’s nicht genau gesehen, für unsere Spieler war’s keiner. Aber der Gegner ist an der Outlinie zur Cornerfahne gelaufen, da muss ich nicht so hingehen“, meinte Malek.

Malek: „Kann uns nichts vorwerfen“

Ilic nahm die Chance aufs Tor jedenfalls dankend an und besorgte den 0:2-Endstand. „Größtenteils war es eine gute Partie von uns, ich kann uns nichts vorwerfen. Im ersten Moment ist die Niederlage bitter, aber auf der Leistung können wir aufbauen“, war Malek optimistisch. Langenzersdorfs Medienbeauftragter Andreas Pangerl sprach von einer „kollektiv guten und souveränen Leistung“ in einer zerfahrenen Partie. Er verriet zudem: „Das Team hat erst nach Abpfiff erfahren, dass Leitzersdorf verloren hat“.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Schrick - Langenzersdorf 0:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (55., Freistoß) Ilic, 0:2 (87., Elfmeter) Ilic.

Karten: Steiner (86., Gelbe Karte Kritik)Zukaj (45+1., Gelbe Karte Foul), Voith (18., Gelbe Karte Kritik)

Schrick: Hrabak; Kirchner, Niklas Maier, Steiner, Oliver Maier; Zach, Zapracsny, Reuter, Cetin; Rrahmani (54. Schmid), Bitter.

Langenzersdorf: Grassl; Jusits, Voith, Dohnal, Klune (77. Haferl); König, Slama, Zukaj; Ilic, Hafner (90. Wilfinger), Kraus (77. Wilfinger).

65 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Rosenmayr